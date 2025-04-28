Clair Obscur: Expedition 33 Durdurulamıyor! Büyük Başarı Elde Etti

Çok kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerliğe ulaşan Clair Obscur: Expedition 33'ün kaç adet sattığı belli oldu. Grafikleri, atmosferi ve hikâyesiyle kendisine hayran bırakan oyun çok önemli bir başarının altına imza attı.

Clair Obscur: Expedition 33 Kaç Adet Sattı?

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33 isimli oyun 24 Nisan 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunuldu. Sıra tabanlı rol yapma oyunu yalnızca ilk üç günde 1 milyon adet satıldı.

Yalnızca tek oyunculu mod içeren Clair Obscur: Expedition 33, satış miktarının yanı sıra eş zamanlı oyuncu sayısıyla da dikkat çekiyor. SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre oyun 16 saat önce 121 bin 422 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Steam ve Epic Games Store mağazalarında oyun için bir kampanya mevcut. Oyun Steam'de yüzde 10 indirim ile 34,99 dolardan (1.344 TL) 31,49 dolara (1.210), Epic Games Store'da ise 820 TL'den 738 TL'ye düştü. Kampanya 1 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Clair Obscur: Expedition 33 PlayStation mağazasında 1.749 TL, Xbox mağazasında 820 TL'ye satılıyor. Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklendiğini belirtelim.