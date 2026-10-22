Kişisel Verilinizi Bir de Capcom Çaldırdı

Capcom, oyunlarında ve web hizmetlerinde kullandığı ortak üyelik hesabı CAPCOM ID'ye izinsiz erişim yapıldığını doğruladı. Dünya genelinde 11.774.247 kaydı etkileyen Capcom veri ihlalini şirket 19 Ekim 2026'da fark etti ve 3 gün sonra bir bültenle duyurdu. Sızan bilgiler arasında e-posta ve IP adresleri var, kredi kartı bilgileri yok.

Capcom Veri İhlalinde Hangi Bilgiler Sızdı?

CAPCOM ID, Capcom'un web hizmetlerinde ve bazı oyunlarında çevrim içi oynamak için gereken ortak üyelik hesabı. Şirketin bültenine göre 11.774.247 kaydın tamamında e-posta adresi, hesabın oluşturulma tarihi ve saati, son giriş tarihi ve saati, giriş sayısı ve son girişte kullanılan IP adresi sızdı. Bu kayıtların 43'ünde doğum tarihi, cinsiyet, ülke ya da bölge ve takma ad bilgileri de dışarı çıktı.

Capcom ayrıca 196 hesabın giriş şifresinin izinsiz değiştirildiğini tespit edip bu hesapların şifrelerini sıfırladı. Şirketin incelemesinde kullanıcıların kendi belirlediği şifrelerin ele geçirildiğine dair bir bulgu çıkmadı, kredi kartı bilgileri de etkilenen veriler arasında değil.

Capcom İzinsiz Erişimi Nasıl Fark Etti?

Capcom 19 Ekim 2026'da sistemlerinde şüpheli bir iz bulup erişimi kesti ve aynı gün izinsiz erişimi doğruladı. Şirket ertesi gün kurduğu müdahale merkezinde dışarı çıkan bilgileri ve şifre değişikliklerini tespit etti, dış danışma kurulunu da durumdan haberdar etti. Bir gün sonra da Osaka Valiliği Polisi'ni ve Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Capcom saldırıda kullanılan yöntemi tespit edip kapattığını söylüyor; yöntemin ne olduğu ve sızmanın ne zaman başladığı belli değil. Oyunlara erişim ve oynanış etkilenmiyor, CAPCOM ID hizmetleri de çalışmaya devam ediyor. Capcom daha önce Kasım 2020'de bir fidye yazılımı saldırısına uğramıştı.

CAPCOM ID Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Capcom'un kullanıcılardan istediği tek önlem oltalama, yani kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olmak. Şirket sızan bilgilerle Capcom'u ya da ilgili kurumları taklit eden sahte e-posta ve mesajlar gelebileceği uyarısında bulunuyor. Şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamamanızı ve ekleri açmamanızı istiyor. Kullanıcılar kayıtlı e-posta adreslerini kullanmaya devam edebiliyor.

Capcom genel bir şifre değişikliği istemedi, izinsiz değiştirilen 196 hesabın şifresini kendisi sıfırladı. Önlem olarak CAPCOM ID şifresini değiştirmek, aynı şifre başka hesaplarda da kullanılıyorsa oradaki şifreleri yenilemek riski azaltır. Şifrenizin sızdırıldığını nasıl öğrenebileceğinizi anlatan rehber bu kontrol için yol gösteriyor. Prima Games'e göre CAPCOM ID'de isteğe bağlı iki adımlı doğrulama da sunuluyor, Capcom bültende bu özellikten söz etmiyor.

Türkiye'deki Oyuncular Etkilendi mi?

Capcom etkilenen kayıt sayısını dünya toplamı olarak verdi, Türkiye'deki kullanıcıların etkilenip etkilenmediği açıklanmadı. Street Fighter 6 ve Monster Hunter Wilds gibi Capcom oyunlarını çevrim içi oynamak için CAPCOM ID açan oyuncular da etkilenmiş olabilir. Şirket etkilenen kullanıcılarla tek tek iletişime geçecek. Capcom Japonya'daki makamlara haber verdi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu (KVKK) bilgilendirip bilgilendirmediği ise bilinmiyor.

Türkiye Capcom'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika destek bölgesinde bulunuyor. Buradaki kullanıcılar Capcom'un destek sitesindeki talep formundan ya da [email protected] adresinden şirkete ulaşabiliyor. CAPCOM ID sitesinin dil seçenekleri arasında Türkçe bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Capcom'un ihlali fark ettikten 3 gün sonra rakamları veri türüne kadar ayırarak duyurmasını şeffaf buluyorum. E-posta adresi, IP adresi ve son giriş tarihi bir araya gelince sahte "hesabınızı doğrulayın" e-postaları çok daha inandırıcı hâle geliyor; önümüzdeki haftalarda Capcom adına gelen her mesaja şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Şifrelerin güvende olduğu tespiti ise saldırının yöntemi ve başlangıç tarihi bilinmedikçe ancak bir ara sonuç sayılabilir.