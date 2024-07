Captain America: Brave New World İlk Fragman Geldi!

Marvel Studios, merakla beklenen Captain America: Brave New World filminin ilk fragmanı bugün yayınladı. Fragman, hayranlara serinin yepyeni bir döneminden heyecan verici birçok ipucunu ortaya koyuyor.

Captain America: Brave New World Fragmanı

Anthony Mackie, "Avengers: Endgame" ve Disney+ dizisi "The Falcon and the Winter Soldier"dan sonra Captain America rolünü Chris Evans'tan devralırken, Harrison Ford da merhum William Hurt'tan Thaddeus Ross rolünü üstleniyor.

Fragman, Sam Wilson'ın (Mackie) yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross (Ford) ile bir araya gelmesiyle başlıyor. İkili, kısa sürede kendilerini uluslararası bir olayın ortasında buluyor. Ayrıca, aksiyon dolu sahnelere ve gizemli bir komplo hikayesine işaret ediyor.

Filmin resmi özetine göre ise Sam'in "gerçek deha tüm dünyayı kızdırmadan önce, hain bir küresel komplonun ardındaki nedeni keşfetmesi" gerektiğini söylüyor. Fragmandaki bazı ipuçları da Red Hulk'un filmde yer alabileceğini gösteriyor.

Filmde Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler ve Tim Blake Nelson da rol alacak Captain America: Brave New World, 14 Şubat 2025'te ABD sinemalarında gösterime girecek.

Siz fragman hakkında neler düşünüyorsunuz, Red Hulk filmde yer alacak mı? Yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz.