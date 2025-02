Captain America: Brave New World'ün Hasılatı Hayal Kırıklığı Yarattı

14 Şubat 2025 tarihinde vizyona giren Captain America: Brave New World (Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya), ikinci haftasında çok büyük bir düşüş yaşadı. Peki, olumsuz eleştiriler ve düşük puanlar ile karşılaşan yeni Marvel filmi ne kadar kazandı?

Captain America: Brave New World Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

Yönetmenliğini Julius Onah'ın üstlendiği Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, neredeyse hiç rekabetin olmadığı bir hafta sonunda ciddi bir ivme kaybetti. İkinci hafta sonunda yüzde 68 oranında bir düşüş yaşandı.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya dünya genelinde toplamda 289.4 milyon dolar hasılat elde etti. İkinci hafta bu kazanca yalnızca 63.5 milyon dolar eklendiği söyleniyor. Filmin prodüksiyon maliyetinin 180 milyon dolar civarında.

Daha önce Ant-Man and the Wasp Quantumania dahil birçok Marvel filmi de böyle büyük düşüşler ile karşılaştı. 2023 yılının şubat ayında vizyona giren Ant-Man and the Wasp Quantumania ise yüzde 70 oranında düşüş yaşamıştı.

Captain America: Brave New World Türkçe Alt Yazılı Fragman

Captain America: Brave New World Oyuncuları

Anthony Mackie

Harrison Ford

Danny Ramirez

Shira Haas

Carl Lumbly

Tim Blake Nelson

Giancarlo Esposito

Xosha Roquemore

Jóhannes Haukur Jóhannesson

William Mark McCullough

Takehiro Hira

Harsh Nayyar

Filmde Anthony Mackie "Sam Wilson" karakterini, Harrison Ford "Thaddeus Ross" karakterini, Danny Ramirez "Joaquin Torres" karakterini, Shira Haas "Ruth Bat-Seraph" karakterini, Carl Lumbly ise "Isaiah Bradley" canlandırıyor.

Captain America: Brave New World Konusu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thaddeus Ross ile tanışan Sam Wilson, kendisini uluslararası bir olayın ortasında bulur. Wilson'ın tehlikeli komplonun arkasındaki nedeni bulması gerekir.