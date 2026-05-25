Huawei'den 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Huawei, Nova 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuru ile birlikte Nova 16'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazın ayrıca orta sınıf bir Kirin işlemci ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Huawei Nova 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 16, 1 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nova 15, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Nova 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 15 için 2.699 yuan (18.166 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nova 16'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.800 yuan (18.845 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Huawei Nova 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

Huawei Nova 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nova 16'nınarka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunabilir. Bu arada Nova 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olabilir.

Huawei Nova 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç civarında olabilir. Cihaz ayrıca OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Nova 15'te 6,7 inç ekran boyutu, 1084 x 2412 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da yüksek çözünürlüklü bir ekran görebiliriz. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bunun yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. ÖRneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.