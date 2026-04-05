Casio'dan Bataryası 10 Sene Dayanabilen Saat Geliyor!

Herkesin bir dönem kullandığı Casio saatlerin devamı gelmeye devam ediyor. Marka bu kapsamda bu ayın içerisinde satışa çıkacak AE-1600HX saatini web sitesinde listeledi. Peki Casio AE-1600HX özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

Casio AE-1600HX Özellikleri Neler?

Boyutlar: 54.1 × 49.7 × 15.9 mm

Ağırlık : 55 gram

Malzeme: Reçine kasa, bezel ve kordon

Cam: Reçine cam

Ekran: Geniş LCD ekran

Kordon Uzunluğu: 145 mm - 235 mm arası bilek ölçülerine uygun ekstra uzun yapı

Su Geçirmezlik: 100 metre (10 ATM)

Pil: CR2032 (10 yıl pil ömrü)

Çıkış Tarihi: Nisan 2026

Tahmini Fiyat: 39.90 €

Casio AE-1600HX modeli, 54,1 mm boyunda, 49,7 mm genişliğinde ve 15,9 mm kalınlığında köşeli bir gövdeye sahip. Toplam ağırlığı yalnızca 55 gram olan dijital saatin gövdesi, çerçevesi ve kordonu reçineden üretildi. Reçineyi biraz açacak olursak, sert ve dayanıklı bir malzeme türü olduğunu söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, saatin camında da reçine malzeme kullanılıyor. Kısacası, çarpmalara, darbelere ve çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu belirtelim. Bunun dışında geniş LCD ekranı sayesinde boyut kısmında herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Yeni modellerde 145 milimetreden 235 milimetreye kadar bilek ölçülerini destekleyen ekstra uzun bir kordon tercih ediliyor. Bu özellik saatin kıyafet üzerinden takılmasına veya tam tersi gevşek kullanım şekline olanak tanıyor.

Cihaz kasasının sağlamlığının yanı sıra su geçirmezlik gibi konularda da kullanıcıları üzmüyor. Zira bu kapsamda 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani kolay kolay su geçirmeyen bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz.

Ürünle ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise bataryası. Şirketin açıklamasına göre dijital saatin CR2032 tipi pili 10 yıla kadar dayanabiliyor. Bu pil bilgisayar anakartlarında ve otomobil kumandalarında da kullanılıyor. Yani yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve oldukça dayanıklı bir yapıda diyebiliriz.

Casio AE-1600HX Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Casio, şu an için AE-1600HX modelinin fiyat etiketini açıklamadı. Fakat, geçmiş sızıntılara göre dijital saat Avrupa pazarında yaklaşık 46 dolarlık bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha sağlıklı olacağını belirtelim.

Casio'nun AE-1600HX akıllı saati Türkiye'de satılacak. Zira an itibariyle markanın web sitesine baktığımızda ürünün listelendiğini görüyoruz. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi fiyat ve kesin çıkış tarihi gibi detaylar halen mevcut değil. Burada sadece nisan ayında satışa çıkacak ibaresi yer alıyor.

Editörün Yorumu

Casio'nun o meşhur saatini küçükken ben de kullanmıştım. Bu yüzden markaya karşı özel bir sempatim var. Günümüzde bir akıllı saat kullanıyor olsam da yakın gelecekte markanın sağlamlığı ve uzun batarya ömrüyle öne çıkan saatlerine yeniden yönelebilirim.