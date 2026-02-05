Casio, Tasarımıyla Büyüleyen Titanyum Kasalı Saatini Tanıttı

Casio, Japon moda markası White Mountaineering ile ürettiği ikinci saatinin Şubat ayında çıkacağını duyurdu. Yeni model Pro Trek PRW-B1000WM-1 olark isimlendiriliyor ve markanın üst segment saatleri arasında yer alıyor. Peki özel tasarım Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1'in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi neler?

Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 Teknik Özellikleri

Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1, titanyum gövdesi ve siyah iyon kaplamalı kordonuyla oldukça şık bir tasarıma sahip. Ancak bu şık görünüm sizi yanıltmasın. Saat, tıpkı serinin diğer üyeleri gibi dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Üstelik bu dayanıklılık yalnızca darbelere karşı değil. Kasada kullanılan aleve dayanıklı reçine, saati ısıya karşı da dirençli yapıyor. Buna rağmen 50.8 x 45.8 x 14.9 mm ölçülerindeki kasa yalnızca 120 gram ağırlığında.

Tasarımda tercih edilen mat siyah kadran ve fosforlu beyaz indeksler ilk bakışta dikkat çekerken, White Mountaineering’in imzası haline gelen üçgen desenler kadran ve çerçeve üzerinde sıkça kendini gösteriyor. Kırmızı saniye ibresi ise genel estetiğe dinamik ve sportif bir dokunuş katıyor.

Casio, bu modelde 150–205 mm aralığındaki farklı bilek ölçülerine uyum sağlayabilen ayarlanabilir titanyum bir kordon kullanıyor. Saatte yer verilen safir kristal cam ve yansıma önleyici kaplama, her koşulda net bir görüş sunmayı hedefliyor.

Model ayrıca 100 metreye kadar su geçirmezlik ve -10 dereceye kadar soğuğa dayanıklılık gibi dikkat çekici özelliklerle donatılmış durumda. Tough Solar teknolojisi sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabilen Pro Trek PRW-B1000WM-1, normal kullanımda altı aya kadar, güç tasarrufu modunda ise 24 aya varan çalışma süresiyle uzun bir pil ömrü vadediyor.

Casio bu cihazında kullandığı Multiband 6 radyo kalibrasyonu ile internet erişimi olmayan yerlerlerde bile radyo sinyallerini kullarak saati en doğru şekilde ayarlıyor. Ayrıca Bluetooth özelliği sayesinde akıllı telefonlara bağlanabilirken, CASIO WATCHES uygulması üzerinden verilerinizi anlık olarak takip etmenize olanak tanıyor.

Marka, ünlü Üçlü Sensör teknoloji sayesinde kullanıcılara kapsamlı çevresel veriler sağlıyor. Bu veriler arasında, -700 ile 10.000 metre arası yükseklik ölçümü, uyarı özellikli barometrik basınç izleme (260-1.100 hPA'ya kadar) ve -10 ile 60 derece arasındaki sıcaklık ölçümleri yer alıyor.

Pro Trek PRW-B1000WM-1'in diğer özellikleri arasında ise, 38 bölgede dünya saati, hesaplanmış gün doğumu/batımı saatleri, kronometre, geri sayım sayacı, beş günlük alarm ve Super Illuminator yer alıyor.

Pro Trek PRW-B1000WM-1 Ne Kadar?

Japonya'da lansamanı yapılan Pro Trek PRW-B1000WM-1, 140.800 Yen (900$) fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Türkiye fiyatının ise 45-50 bin TL arasında olması bekleniyor.