Casio'nun İkonik Tasarımlı Yeni Yüzük Saati Türkiye'ye Geldi: İşte Fiyatı!

Dünyanın en popüler saat markalarından Casio, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni bir ürünle teknoloji gündemine gelmişti. Ünlü şirket, ikonikleşen saat tasarımını benimseyen yeni akıllı yüzüğü ile nostaljiseverlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise CRW-001 isimli bu ürün Türkiye'de satışa sunuldu. Detaylar haberde.

İkonik Tasarımlı Yeni Akıllı Yüzük Türkiye'de 5.429 TL'den Satılacak

Pek çok bölgede nostaljik tasarımı ve fena olmayan özellikleriyle ilgi toplayan yeni Casio CRW-001, kısa bir süre önce ülkemizdeki bazı online mağazalarda listelenmeye başlandı. Mağazaları incelediğimizde bu ilginç cihazın Türkiye'de 5.429 TL'den satışa sunulacağını görüyoruz.

Dünyanın ilk yüzük formundaki saati olarak kabul edilen Casio CRW-001'in özelliklerine değinecek olursak, kendisi küçük bir LCD ekran ile birlikte geliyor. Farklı boyut seçeneklerine sahip olan yüzüğün standart versiyonu 16 gram ağırlığında, Boyut olarak görüntülerde kısmen de olsa kaba gözüken cihazın ölçüleri 25,2x19,5,6,2 mm olarak açıklandı.

Şirketin 50.yılına özel olarak gelitşirilen yeni yüzük, tasarımını benimsediği popüler Casio saatlerine benzer şekilde, tarih görüntüleme, kronometre ve alarm kurma özelliklerine sahip. Birçoğumuz için çocukluğumuzda hayran kaldığımız erkan ışığı özelliği de bu yüzükte mevcut. Bu özelliklerinin yanında epey uzun bir pil ömrüne sahip olan cihaz, pili değiştirilmeden 2 yıl boyunca kullanılabiliyor.

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