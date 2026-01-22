Altın Kaplamalı İnsansı Robot Tanıtıldı! Kişiye Özel Üretiliyor

Caviar, Aladdin ismini verdiği yeni insansı robotu tanıttı. Unitree G1'in üzerine inşa edilen bu proje, altın işlemelerle ön plana çıkıyor. Tasarım açısından son derece şık tutulan robot, süslemelerle birlikte son derece dikkat çekici görünüme kavuşarak doğrudan ilgi odağı hâline geliyor.

Caviar'ın Aladdin Robotunun Özellikleri Neler?

Caviar'ın Aladdin robotu, popüler masallardan biri olan Aladdin'in modern bir yorumu olarak ortaya çıktı. Lambadan çıkan cin yerine yapay zekanın hayat verdiği bir makine metaforuna dayanıyor. Bu robot, masaldaki gibi sihir yapmıyor. Bunun yerine yapay zekadan güç alıyor.

Yeni robotun altyapısı, Unitree G1 modeline dayanıyor. 130 cm boyunda olan bu modelin ağırlığı ise yaklaşık 35 kilograma denk geliyor. Bu da onun hem kısa hem hafif olduğunu gösteriyor. 23 farklı eklem noktası ve gelişmiş motor sistemleri sayesinde tıpkı bir insan gibi yürüyebiliyor, elini ve kolunu hareket ettirebiliyor.

Henüz fiyat etiketi paylaşılmayan bu robot, seri üretim bir model olarak karşımıza çıkmayacak. Tamamen kişiye özel yani sipariş üzerine üretilecek. Bu da onun genel kullanıcı kitlesine sunulan bir üründen ziyade tamamen bu tarzı benimseyen kişilere özel bir seçenek hâline getiriyor.

Tasarım aşamasında bütün süreç müşterilerin istediği gibi yürütülüyor. Robotun üzerindeki desenlerden hangi sembollerin kullanılacağına kadar hemen hemen her ayrıntıda söz hakkı kullanıcıda oluyor. Böylece üretim süreci sona erdiğinde dünyada eşi benzeri olmayan, tamamen size özel olarak tasarlanmış bir robotunuz oluyor.