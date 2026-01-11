Omurga Ameliyatı Yapabilen Robot Tanıtıldı! Dünyada Bir İlk

LEM Surgical, dünyanın ilk cerrahi insansı robotunu tanıttı. Omurga ve ortopedik ameliyatlar için tasarlanan robot, NVIDIA ile iş birliği içinde geliştirildi. FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı cihazın kullanıma hazır olduğu belirtildi. Dynamis isimli robotun çalışma biçimi bakımından insan cerrahları taklit etmekte oldukça başarılı görünüyor.

Dynamis'in Özellikleri Neler?

Dynamis, üç kollu bir sistemle birlikte geliyor. İki kol cerrahi aletleri milimetre altı hassasiyetle kontrol ederken üçüncü kol ise yön kamerasını sabit tutuyor. Bu üç kollu sistem, insan cerrahların iki elini kullanma biçimini taklit ederek onların hâlihazırda bağlı kaldığı çalışma biçimi ile yüksek uyumluluk gösteriyor.

Bu yapı tek bir mobil ünite üzerinde birleştirildi. Bunun en önemli avantajı ise ameliyathanede minimum yer kaplamasını sağlaması. Böylece daha çok hareket alanı sunan robot, tıbbi verilerle bağlantılı olarak çalışıyor. Bir cerrahi operasyon sırasında yüksek doğruluk oranı ile elde edebiliyor.

Bu robotu ameliyathanede kullanılan diğer robotik sistemlerden ayıran en büyük farkı, yapay zeka destekli olması. Robot, NVIDIA'nın insansı robotlara yönelik geliştirdiği Jetson Thor işlemcisi ve Isaac sağlık platformunu kullanıyor. Yapay zeka, ameliyat sırasında meydana gelmesi muhtemel küçük sarsıntıları ya da hasta hareketlerini anlık olarak hesaplıyor.

Gelecek modellerde robotun önünün daha da açık olduğu görülüyor. gerçek sayesinde verilerden öğrenerek kendi başına daha yüksek başarı oranı ile hareket etmesi planlanıyor. Bu sistemi hâlihazırda FDA onayını almış durumda. Las Vegas'taki Southern Hills Hastanesi'nde omurga ameliyatlarında kullanılmaya başlandı.