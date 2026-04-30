915 Bin TL'lik Altın ve Elmas Kaplı iPhone 17 Pro Max Tanıtıldı

Lüks telefon tasarımlarıyla bilinen Caviar, zarafeti ve gösterişiyle öne çıkan "Rose" isimli yeni koleksiyonunu tanıttı. iPhone 17 Pro ve Pro Max'i yeniden tasarlayan koleksiyon, 4 farklı modelden oluşuyor. Bu modellerin fiyatı vergiler hariç 8.200 (yaklaşık 370 bin TL) dolardan 20.270 (yaklaşık 915 bin TL) dolara kadar çıkıyor.

Caviar 915 TL Değerindeki iPhone Rose Koleksiyonunu Tanıttı

Rose koleksiyonu toplam dört adet benzersiz tasarım içeriyor. Bunlar; Sex and the City, Pink Lotus, Queen of Thorns ve Ophelia. Şirket, söz konusu telefonlarında 24 ayar altınlar ve elmaslar kullanıyor. Bu tasarımların, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtelim.

Caviar Sex and The City Modelinin Tasarımı Nasıl?

Koleksiyonun ilk parçası olan Sex and the City, pembe gövde üzerine işlenen topuklu ayakkabı deseniyle dikkatleri çekiyor. Bu topuklu ayakkabı deseni 18 ayar altından imal edilen üç boyutlu Apple logosuyla birleştirerek tasarıma derinlik katılmış. Caviar, bu modelini 99 adetle sınırlı tutarak 8.840 dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş. Bu da güncel kurla vergiler hariç 399 bin TL'ye denk geliyor.

Caviar Pink Lotus Modelinin Tasarımı Nasıl?

Pink Lotus modelinde, telefonun kasa çerçevesi tamamen 24 ayar altınla kaplanıp, arka yüzey Doğu kültüründe saflığı temsil eden lotus çiçeğiyle süslenmiş.

Cihazın üzerinde tam 84 adet doğal elmas ve özel sedef kakmalar da bulunuyor El işçiliğiyle yerleştirilen bu değerli taşlar, her ışık açısında pırıltılar saçıyor. Caviar, sadece 14 adet üreterek bu model, serinin en nadir ve ulaşılmazı zor parçası olarak adlandırıyor. Serinin en pahalı modeli olan Pink Lotus'un fiyatı ise 20.270 dolar. Bu da güncel kurla vergiler hariç 913 bin TL'ye denk geliyor.

Caviar Queen of Thorns Modelinin Tasarımı Nasıl?

Bu modelin tasarımda, ünlü Çek sanatçı Alphonse Mucha'nın öncüsü olduğu Art Nouveau akımından ilham alınmış. Bu estetik anlayış, cihaza romantik ve masalsı bir hava katıyor.

Cihazın arka yüzeyi, el işçiliğiyle hazırlanan pembe mineli güllerle kaplanmış.Tasarımın merkezinde ise 24 ayar altın kaplama bir Apple logosu yer alıyor. Şirket, bu modelini 99 adetle sınırlı tutarak 8.200 dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş. Bu da güncel kurla vergiler hariç 370 bin TL'ye denk geliyor.

Caviar Ophelia Modelinin Tasarımı Nasıl?

Shakespeare'in ünlü karakterinden ismini alan Ophelia modelinin tasarımında, peme mineler ve birinci kalite dana derisi kullanılmış. Altın detaylarla süslenen bu yapı, telefona hem klasik hem de modern bir hava katıyor. Caviar, bu sanatsal modeli tüm dünyada yalnızca 19 şanslı kişi için üretti. Modelin fiyatı ise 10.270 dolar. Bu da güncel kurla vergiler hariç 463 bin TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Caviar'ın Rose koleksiyonu, kadınlara yönelik lüks telefon pazarında zarif ve gösterişli bir seçenek sunuyor. Tasarımların her biri, kullanılan değerli taşlar ve işçilikle sanatsal bir değere sahip; şahsen Pink Lotus modelinin Doğu kültüründen aldığı ilhamı ve 84 adet doğal elmasın pırıltısını özellikle etkileyici buldum. Bu tür bir lüks ürün, sadece bir telefon olmaktan öte, sahibinin kişisel tarzını ve statüsünü yansıtan bir sanat eseri haline geliyor. Elbette yüksek fiyat etiketleri herkes için ulaşılabilir olmasa da, Caviar'ın niş pazarındaki konumunu ve sunduğu ayrıcalığı bir kez daha gözler önüne seriyor.