PlayStation Plus'a 6 Bin TL'lik Oyunlar Geliyor! EA FC 26 ve Dahası

Sony, PS Plus’a mayıs ayında eklenecek oyunları duyurdu. Aboneler bu kapsamda önümüzdeki ay binlerce TL değerindeki oyunlara erişebilecek. Listeye baktığımızda en çok dikkat çeken yapımın EA FC 26 olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation Plus'a Mayıs Ayında Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Platform Abonelik Planı EA SPORTS FC 26 PlayStation 5, PlayStation 4 Premium, Extra, Essential WUCHANG: Fallen Feathers PlayStation 5 Premium, Extra, Essential Nine Sols PlayStation 5, PlayStation 4 Premium, Extra, Essential

PlayStation Plus Mayıs 2026 Oyunları Ne Zaman Erişime Açılacak?

Sony'nin açıklamasına baktığımızda PlayStation Plus Mayıs 2026 oyunlarının 6 Mayıs'ta erişime açılacağını görüyoruz. Bununla birlikte söz konusu yapımları 1 Haziran'a kadar kütüphanenize ekleyip aboneliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

EA SPORTS FC 26 gerçekçi bir futbol simülasyon oyunu diyebiliriz. Yapımda UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok lisanslı lig yer alırken, 19.000’den fazla gerçek oyuncu ve 700’ün üzerinde gerçek takım da mevcut. Bununla birlikte oyunda teknik direktör kariyer modu, oyuncu kariyer modu ve Ultimate Team başta olmak üzere birçok farklı eğlenceli mod yer alıyor.

WUCHANG: Fallen Feathers Nasıl Bir Oyun?

WUCHANG: Fallen Feathers üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir RPG oyunu demek mümkün. Yapım Çin'in Ming Hanedanlığı'nın son döneminde geçiyor ve insanları kuş canavarına dönüştüren gizemli bir hastalığa yakalanan Bai Wuchang isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Oyundaki asıl amacınız bu hastalığın sırrını çözmek ve karakterimizin ölen kız kardeşini geri getirmek olacak.

Nine Sols Nasıl Bir Oyun?

Nine Sols, 2D düzlemde oynanan bir aksiyon oyunu. Yapım Taopunk adlı hayali bir evrende geçiyor. Eski müttefikleri tarafından ihanete uğrayıp yüzyıllarca uykuda kalan Yi isimli bir kediyi kontrol ediyorsunuz. Buradaki asıl amacınız sizi ele veren eski müttefiklerinizi tek tek öldürmek ve intikam almak.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus’a mayıs ayında eklenecek oyunlar arasında en çok dikkatimi çeken yapım EA SPORTS FC 26 oldu. Bununla birlikte WUCHANG: Fallen Feathers da hem konusu hem de grafikleriyle ilgimi çekti diyebilirim. 2D oyunları çok fazla sevmediğim için Nine Sols ise pek bana hitap etmiyor.