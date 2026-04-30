Gerçeğe Yakın Deneyim Sunacak! Oynaması Ücretsiz Futbol Oyunu Duyuruldu

Futbol oyunlarını sevenler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Oynaması ücretsiz olarak sunulacak olan Total Football Online resmen duyuruldu. Steam’de sayfası açılan yapım; lisanslı futbolcuları, efsane isimleri ve rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor. İşte yeni oyun hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Total Football Online Nasıl Bir Oyun Olacak?

GALA SPORTS ve 2P Games imzasını taşıyan Total Football Online, şu an için oynanabilir durumda değil ancak dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyunun sayfasında yer alan bilgilere göre FIFPRO, Manchester City ile Almanya, Fransa ve Portekiz gibi bazı millî takımların lisansına sahip.

Bu sayede oyuncular, gerçek futbolcularla kendi kadrolarını kurabilecek ve takımlarını detaylı bir şekilde özelleştirebilecek. Ayrıca oyunda 4 binden fazla futbolcu bulunacağını söyleyelim. Hatta bunların arasında efsaneleşmiş eski isimler de yer alacak.

Bununla birlikte oyunun oldukça gerçekçi bir deneyim sunacağı görülüyor. Öyle ki Motion Matching Engine ve Neural Network AI sistemlerine sahip olacağı belirtiliyor. Bu teknolojiler, futbolcuların hareketlerini çok daha doğal hâle getirerek oyunculara yüksek bir deneyim sunacak.

Ayrıca çevrim içi oynanabilecek oyundaki saha içi atmosferin de oldukça etkileyici olacağı ifade ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre maçlarda 50 binden fazla seyircinin yer aldığı sahneler bulunacak. Bunun yanı sıra gelişmiş ışıklandırma ve gerçekçi forma fiziği sayesinde futbolcuların animasyonları vücut hareketlerine göre değişecek. Top sürme gibi mekaniklerin de gerçeğe oldukça yakın olacağı belirtiliyor. Tüm bu detaylar ise oyunun gerçekçilik seviyesini yüksek tutacak. Böylece Total Football Online, en iyi futbol oyunları arasına girecek gibi görünüyor.

Total Football Online Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz

NVIDIA GeForce GT 730 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730

16 GB RAM: 16 GB

40 GB Depolama Alanı: 40 GB

40 GB DirectX: Sürüm 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

Intel i5-2550K @ 3.4Ghz İşlemci: Intel i5-2550K @ 3.4Ghz

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660

16 GB RAM: 16 GB

40 GB Depolama Alanı: 40 GB

40 GB DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Total Football Online’ın ücretsiz olması ve lisanslı içeriklerle gelmesi gerçekten dikkat çekiyor. Motion Matching ve yapay zekâ destekli sistemler söylendiği gibi çalışırsa bu oyun, EA SPORTS FC ve eFootball gibi yapımlara karşı güçlü bir alternatif olabilir.

Benim oyundan en büyük beklentim ise "pay to win" bir yapıya sahip olmaması. Zira bu durumda ücretsiz olmasının pek bir anlamı kalmayacaktır. Tüm bu detayları oyun piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.