Şok'ta Çok Ucuz Android Telefon ve Kablosuz Kulaklık Satılıyor

Şok'ta bu hafta uygun fiyatlı Android telefondan kablosuz kulaklığa kadar pek çok teknolojik ürün satılıyor. Bunlar arasında Realme C55, Lenovo LP5, Tefal X-Force Flex şarjlı dikey süpürge, Tchibo Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi, Tefal Pure Pop buharlı düzleştirici ütü, Rowenta Compact Pro+ CV6930 2200W saç kurutma makinesi ve Remington düzleştirici bulunuyor.

Şok'ta Realme C55 ve Lenovo LP5'in Fiyatı Ne Kadar?

Şok marketlerde Realme C55'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 680 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Akıllı telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Akıllı telefonda 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Realme C55, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Yaklaşık 189,5 gram ağırlığında ve 7,89 mm kalınlığında olan Realme C55'in Türkiye geneli stok miktarı 80 adet ile sınırlı.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 599 TL fiyata sahip Lenovo LP5 Bluetooth 5.0 kablosuz kulaklık, 16 bin 499 TL fiyatlı Tefal X-Forec Flex şarjlı dikey süpürge, 5 bin 999 TL fiyata sahip Tchibo Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi, 1.899 TL fiyatlı Tefal Pure Pop buharlı düzleştirici ütü, 1.699 TL fiyata sahip Rowenta Compact Pro+ CV6930 2200W saç kurutma makinesi ve 2 bin 99 TL fiyatlı Remington düzleştirici de bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

