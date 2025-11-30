CD Project RED'in Yeni The Witcher Üçlemesi İddiası Devam Ediyor

The Witcher 3: Wild Hunt ile tamamlanan orijinal üçlemenin ardından, seri tüm hızıyla devam edecek. Bu defa Ciri ile yola devam edilecek olup, bizlere yepyeni bir hikaye anlatılacak. Söz konusu üçlemenin Unreal Engine desteği ile geliştirilecek olduğu düşünüldüğünde, devam oyunları için epey beklememiz gerektiği tahmin edilebilir. Ancak CD Projekt RED, başlangıçta ortaya attığı iddianın halen arkasında olduğunu teyit etti. Bu da hem beklentileri yükseltmiş olup, hem de kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Yeni The Witcher Üçlemesi, Uzun Bir Yoldan Geliyor

Her ne kadar yeni üçleme 2022 yılının Ekim ayında duyurulmuş olsa da, başlangıç 2017 yılına kadar gidiyor. Duyurunun bir yıl sonra Bandai Namco Entertainment tarafından geliştirme aşamasına katkı sağlandığının doğrulandığı 2018 yılının Şubat ayından hemen hemen bir yıl sonra, yani 2019 yılının Ocak ayında, her şeye baştan başlanmıştı. 2022 yılının son çeyreğindeki duyurunun sonrasında, geçtiğimiz yılın Haziran ayında teyit edilen The Witcher 4 ile The Game Awards şovunda resmen tanışmıştık.

Hatırlayacağınız üzere resmi duyurunun gerçekleştiği üç yıl öncesinde CD Projekt RED tarafından iddialı bir açıklama yapılmıştı. Öyle ki üçlemenin ayı yıllık bir süre zarfında oyuncular ile buluşturulacağı belirtilmişti. Bunun altında yatan gerekçe ise Unreal Engine 5 ile geliştirilme sürecinin daha hızlı ilerleyeceği olarak gösterilmişti.

The Witcher 4, 5 ve 6 Oyunları İçin Başlangıçtaki Plan Geçerliliğini Koruyor

Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen finansal konferansta konuşan ortak Üst Yönetici Michal Nowakowski, planlarında herhangi bir sapma olmadığını söyledi. Nowakowski, sıradaki oyun ile 2027 sonu veya 2028 başlarında çıkmasının mümkün olduğunu ve devam oyunlarının ise üçer yıl arayla oyuncular ile buluşturulacağını da sözlerine ekledi. Geliştirilme sürecindeki hızlanmanın nedenlerinden bir tanesi de elbette The Witcher 4 ile atılacak temel olarak gösteriliyor. Bu sayede devam oyunlarının haritaları, oynanış mekanikleri ve sinematik sahnelerde kullanılacak araçlar sıfırdan oluşturulmayacak.

Bu açıklamalardan yola çıkarak, The Witcher 4 ile en geç 2028 yılında buluşacağımız varsayarsak, bu da The Witcher 5 için 2031 ve The Witcher 6 için de 2034 yılının hedeflendiği sonucuna varıyoruz. Bakalım nihai olarak bu hedef ne kadar tutturulacak? Her daim hesapta olmayan aksiliklerin baş gösterebileceğini unutmamak lazım.

Diğer yandan CD Projekt RED, 2030 yılına kadar çıkması çok oyunculu The Witcher ve ilk oyunun yeniden yapımının yanı sıra Cyberpunk 2077 devam oyunu ve hakkında pek bir bilginin olmadığı Hadar projesi üzerinde de çalışıyor. Yani Polonya menşeli geliştiriciyi epey yoğun yıllar bekliyor.