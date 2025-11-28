1.147 TL'lik Dev İndirim: The Witcher 3 Çok Ucuzladı!

RPG oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte The Witcher 3: Wild Hunt'ın fiyatı düştü. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, The Witcher 3: Wild Hunt'ın fiyatı kaç TL'ye düştü?

The Witcher 3: Wild Hunt'ın Fiyatı Düştü

En iyi RPG oyunları arasında yer alan The Witcher 3: Wild Hunt'ın standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun standart sürümü Steam'de 29.99 dolar (1.274 TL) yerine 2.99 dolar (127 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 11 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Çok uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren The Witcher 3: Wild Hunt'ın Complete sürümü ise Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Complete sürümü 37.99 dolardan (1.614 TL) 7.59 dolara (322 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra Hearts of Stone ve Blood and Wine isimli DLC'ler yani indirilebilir içerikler de yer alıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın Fragmanı

The Witcher 3: Wild Hunt Nasıl Bir Oyun?

CD Project RED tarafından 2015 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt, bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü. RPG türündeki yapımda Geralt ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Devasa, detaylı ve keşfedilmeyi bekleyen bir haritaya sahip olan yapımda ana görevlerin yanı sıra çok sayıda yan görev de bulunuyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)

64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz) RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11