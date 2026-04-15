8 GB RAM'li Android Telefon Tanıtıldı! AMOLED Ekrana Sahip

OPPO'nun yeni telefonu F33 Pro 5G tanıtıldı. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi bulunuyor.

OPPO F33 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1400 nit

İşlemci: Dimensity 6360 Max

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Ana Kamera: 50 MP

Monokrom Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Parmak izi Sensörü: Ekran altı parmak izi sensörü

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16.0

Boyut: 158,38 x 75,15 x 8,3 mm

Ağırlık: 194 gram

OPPO F33 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

F33 Pro 5G'nin ekranı 6,57 inç büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO F31 Pro'da ise 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık mevcut.

AMOLED, çok canlı renkler sunuyor. Bu ekranın ayrıca geniş bir görüş açısı bulunuyor. Dolayısıyla ekrana farklı açılardan bakıldığında bile renkler bozulmaz. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

OPPO F33 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 6360 Max işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci Asphalt 9, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan F31 Pro'da Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırıyor.

Bu arada MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6360 Max i işlemcisinde 2.4GHz hızındaki çekirdekler oyun gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki çekirdekler ise web tarayıcısıyla internette gezinme ve sosyal medya kullanma gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm bir işlemci, 12 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek hıza sahip hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

OPPO F33 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

F33 Pro 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu özellik, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modelinde de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO F33 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alıyor. Monokrom kamerasına normal kameraya kıyasla aha yüksek keskinlik ve daha yüksek kontrast sunuyor. Monokrom kameraya ayrıca daha fazla ışık giriyor. Böylece telefon düşük ışıkta bile daha iyi fotoğraflar çekebiliyor.

F33 Pro 5G'nin ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelinde 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

OPPO F33 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO F33 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda F33 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

OPPO F33 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 37.999 rupi (18.204 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 40.999 rupi (19.637 TL)

OPPO F33 Pro 5G'nin 37 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile beraber 18 bin 204 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. OPPO F33 Pro 5G'nin Türkyie fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO F33 Pro 5G'nin oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefon kullanım deneyimini zirveye taşıyan bir diğer büyük avantaj ise hiç şüphesiz uzun pil ömrü. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Ayrıca telefonun 80W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim.