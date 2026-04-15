Yaşamınızı Şekillendirecek Akıllı Saat Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Amazfit'in yeni akıllı saati Cheetah 2 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce marka tarafından paylaşılan bir videoda görüntülenen akıllı saatin şimdi de ilk net görüntüleri sızdırıldı. Ayrıca cihazın ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı da açıklığa kavuştu. Bu da önceki modele kıyasla fiyatta oldukça büyük bir artış yaşanacağını gösterdi.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Amazfit Cheetah 2 Pro, tasarım tarafında önemli değişikliklerle birlikte karşımıza çıkacak. Paylaşılan görsellerde en çok dikkat çeken kısım ise düğmelerde. Daha önce Cheetah Pro modelini inceleyenlerin de bileceği üzere söz konusu modelde döndürülebilen düğme vardı. İşte bu modelde söz konusu düğmeden kurtulunacak. Onun yerine ise iki adet üzerine basılabilen düğme olacak.

Bu düğmelerin hemen ortasına baktığımızda hoparlör için bir alan ayrıldığını görüyoruz. Bu da akıllı saatin müzik dinlemenize imkân sağlayacağı anlamına geliyor. Sızdırılan görsellerdeki cihazın ekranına bakılırsa bu model ayrıca daha gelişmiş sensörler sayesinde yüksek doğruluk payına sahip veriler sağlayacak.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun 459 euro (24 bin 212 TL) fiyat etiketine sahip olacağı ileri sürüldü. Bir önceki model ise 299 euro (15 bin 772 TL) fiyatla piyasaya sürülmüştü. Bu da arada 160 euro (8 bin 440 TL) fark olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumundaysa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 27 bin TL'ye ulaşabilir.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun özellikleri henüz açıklanmadı ancak akıllı saat serilerinde hemen hemen her yeni model, özelliklerin büyük kısmını önceki model ile paylaşır. Dolayısıyla yeni cihaz hakkında fikir edinmek için bir önceki modele geri dönmekte fayda var. Cheetah Pro, 440 mAh batarya kapasitesine sahip. Standart kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımdaysa bu süre 7 güne kadar geriliyor. Büyük bir olasılıkla Cheetah 2 Pro da aşağı yukarı bu seviyede bir pil ömrü sunacak.

Bir önceki model, yapay zeka destekli koçla birlikte piyasaya sürülmüştü. Kullanıcılar, bu özel asistan sayesinde kendi koşu planlarını çıkarıp performansına dayalı öneriler alabiliyor. Öte yandan antrenmanlara ilişkin sorulara da son derece kolay şekilde yanıt bulabiliyor. Bu özelliğin marka için artık olmazsa olmaz hâle geldiğini göz önüne alırsak yeni modelde de yapay zeka destekli spor asistanı olacağını söyleyebiliriz.

Bu arada Cheetah Pro, 150'yi aşkın spor modunu destekliyor. Sağlık tarafında da uyku takibi, stres seviyesi izleme, kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızını takip etme gibi özellikler mevcut. Son paylaşılan görsellerden de görülebileceği üzere bu yeni modelde de tüm bunların yer alması muhtemel.

Amazfit Cheetah 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit Cheetah Pro her ne kadar şu an stoklarda olmasa da Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu da Cheetah 2 Pro'nun sınırlı sayıda da olsa Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii, konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Amazfit'in yeni akıllı saati epey etkileyici tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Spor odaklı bir model olması sayesinde özellikle bu alanda önemli hedefleri olan kişilerin öncelik vereceğini düşünüyorum. Tabii, fiyat bakımından Cheetah Pro ile arasında büyük fark olmasının da geniş bir kitleye ulaşmasını zorlaştıracağı kanaatindeyim.