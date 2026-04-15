PlayStation Plus'a 4152 TL Değerinde Üç Oyun Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yeni yapımlar ekleyerek oyunculara daha geniş bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son sızıntı ile birlikte bu ayın ilerleyen günlerinde eklenecek üç oyun daha ortaya çıktı. Bu oyunlar, hâlihazırda PS Plus aboneliği olan her oyuncu tarafından ücretsiz olarak yüklenip oynanabilecek.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation Plus'a Football Manager 26 (Console), The Crew Motorfest ve Horizon Zero Dawn Remastered isimli oyunlar eklenecek. PS Plus kullanıcıları, her üç oyuna da 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişim sağlayabilecek. Bu oyunlardan ilki normalde 1.199 TL, ikincisi 1.879 TL, üçüncüsü ise 1.074 TL'ye satılıyor. Yani devam eden bir PS Plus aboneliğiniz varsa toplamda 4.152 TL tasarruf edebileceksiniz.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Sports Interactive

Yayıncı: SEGA

Tür: Futbol, spor, simülasyon

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Football Manager 26'da bir menajersiniz. Günlük antrenmanlardan maç gününe kadarki tüm süreçten siz sorumlu tutuluyorsunuz. Antrenman programlarını ayarlamak, oyuncuların durumunu takip etmek ve sahaya hangi oyuncuların çıkacağını belirlemek tamamen size bırakılıyor.

Maçlar sırasında oyuncuları kontrol edemiyorsunuz. Bunun yerine kenardan müdahale ediyorsunuz. Takımın dizilişini, oyuncuların mevkisini ve çok daha fazlasını siz belirliyorsunuz. Ayrıca rakibe göre taktik değiştirmek, takımın nasıl hareket edeceğinizi ayarlamak da mümkün. Kısacası oyunda daha çok karar verici olarak rol üstleniyorsunuz.

The Crew Motorfest Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Ubisoft Ivory Tower

Yayıncı: Ubisoft

Tür: Yarış ve açık dünya

Yarış oyunları arasında yer alan The Crew Motorfest, size tamamen açık dünya sunuyor. Çok oyunculu oynanış desteği de sunan bu oyunda şehir içi, dağlık araziler ve sahil şeritleri gibi pek çok yerde arabanızı sürebiliyorsunuz. Dileyen oyuncu sokak yarışlarına dileyen oyuncu pist yarışlarına katılabiliyor. Hatta arazi yarışlarını bile deneyebiliyorsunuz.

Asfaltta hız ön plandayken arazi koşulları altında yapan yarışlar ise biraz daha dengeye bakıyor. Yani her yarış için aynı stratejiyi uygulamak pek sağlıklı sonuç vermiyor. Bunun yerine tamamen içinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlamanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de oyunda oldukça önemli bir ilerleme kaydetmelisiniz.

Horizon Zero Dawn Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Guerrilla

Yayıncı: PlayStation Publishing LLC

Tür: Açık dünya ve aksiyon

Horizon Zero Dawn, açık dünya oyunları arasında öne çıkan önemli yapımlardan biri. Oyunda Aloy isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Özellikle harika manzaraları ile dikkat çeken bu oyunda görevleri istediğiniz gibi yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Ana görevlerin yanı sıra yan görevler sayesinde de oldukça eğlenceli vakit geçirmenize olanak tanıyor.

Bu oyunda başarılı olmak için en önemli kriterlerden biri, düşmanların zayıf noktalarını bulmaktan geçiyor. Yani direkt aksiyonun içine dalmadan önce bir plan yapmalı, düşmanları da ona bağlı kalarak alt etmeye çalışmalısınız. Gelişigüzel şekilde saldırmanın aksine parçaları hedef alarak yaptığınız saldırılar sizi hedefinize daha kolay şekilde ulaştırıyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'a gelecek yeni oyunlar arasından özellikle Horizon Zero Dawn Remastered'ın çok sevileceğini düşünüyorum. Oyunun gerçekten büyük bir hayran kitlesi var. Ben bunu özellikle muazzam seviyedeki atmosferine bağlıyorum. Oyunlarda manzaralara önem verenlerin epey ilgisini çekecektir. Dolayısıyla oyun oynama süresini de oldukça artıracaktır.