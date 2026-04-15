OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

OPPO, Reno 16 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno 16 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh civarında

7000 mAh civarında Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işelmcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşük olursa işlemci o kadar iyidir.

Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Dimensity 9500s daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Reno 15 Pro'da ayrıca 1800 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Bilindiği üzere hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır.

OPPO Reno 16 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7000 mAh civarında bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Serinin önceki modelinde ise 6200 mAh batarya kapasitesi ve 80W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hıız ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro, Reno 15 ve Reno 15 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL'ye satılıyor. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Reno 16 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece şarj işlemine sık sık ihtiyaç duyulmayacak.

OLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması ve renklerin çok canlı olması. Bunların yanı sıra telefonun kamera konusunda da oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi, çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacaktır.