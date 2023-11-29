CD Projekt Red, Odağını The Witcher 4'e Çevirdi: Ne Zaman Çıkacak?

Cyberpunk 2077 genişleme paketi Phantom Liberty'nin yayınlanmasının ardından CD Projekt Red'in neredeyse yarısı Polaris kod adlı The Witcher 4 üzerinde çalışmaya başladı.

CD Projekt CEO'su Adam Kiciński, şirketin 2024 ortasına kadar 400'den fazla geliştiricinin The Witcher 4 üzerinde çalışmasını beklediğini doğruladı. Rapora göre şirket 31 Ekim 2023'ten bu yana mevcut geliştirici sayısının yaklaşık olarak yarısını (330) The Witcher 4 projesine kaydırdı.

The Witcher 4 ekibi 31 Temmuz 2023 itibariyle 260 üyeye ulaşarak CD Projekt Red'in üçte birinden fazlasına sahipti ve Phantom Liberty'nin yayınlanmasının ardından oyunun geliştirilmesi de hız kazandı.

The Witcher 4'ün En Az 3 Yıl Yayınlanması Beklenmiyor

Oyunun geliştirme süreciyle ilgili olarak CD Projekt Red, The Witcher 4'ün Mayıs 2022'de ön prodüksiyona girdiğini doğruladığından beri herhangi bir detay paylaşmış değil.

Geliştirme aşamasının hızlanması elbette yeni bir Witcher oyununun eli kulağında olduğu anlamına gelmiyor. CD Projekt Red CEO'su Adam Kiciński Ekim 2022'de yaptığı açıklamada The Witcher 4'ün en az üç yıl boyunca gelmeyeceğini çünkü stüdyonun yepyeni bir oyun yaratmanın yanı sıra Unreal Engine 5 içinde de yeni teknolojiler geliştirmek zorunda olduğunu belirtmişti.

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