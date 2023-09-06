Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezon fragmanı paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan tanıtım videosu, popüler dizinin yeni sezonunda yer alan bazı sahneleri içeriyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. Sezon Fragmanı Çıktı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ilk sezonu 2022 yılında izleyicilerle buluşmuştu. Kısa sürede çok popüler hâle gelen dizinin yeni sezonu için bir fragman paylaşıldı. BluTV'nin YouTube kanalı üzerinden yayımlanan tanıtım videosu 36 saniye uzunluğunda.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

İnanç Konukçu (Hayalet)

Berkan Şal (Akbaba)

Evliya Aykan (Osman Harun)

Ege Aydan (Şevket)

Güven Kıraç (Memduh Başgan)

Burak Dakak (Mürsel)

Ayça Eren (Şule)

Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

Eray Eserol (Tahsin)

Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi isimli dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Sal, Evliya Aykan, Güven Kıraç ve Ayça Eren dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

BluTV üzerinden yayımlanan popüler dizi, Cinayet Büro Amirliği'nde görevli Behzat Ç. ve ekibinin hikâyesini konu alıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezonu için yayımlanan fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.