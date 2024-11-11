Snapchat'in Yapay Zekası My AI Çocuklar Üzerinde Kötü Etkiye Sahip Endişesi Büyüyor

Snapchat yakın zamanda tüm kullanıcılarına yeni AI sohbet botu olan My AI’yi sundu. Ancak tanıtımdan kısa süre sonra gibi ebeveynler, çocuklarını bu özellikten uzak durmaları konusunda uyarmaya başladı.

Missouri’den Lyndsi Lee adlı ebeveyn 13 yaşındaki kızına bu yeni araç hakkında daha fazla bilgi sahibi olana dek uzak durması gerektiğini söyledi. Lee, "Bu geçici bir çözüm. Sağlıklı sınırlar belirleyene kadar beklemem gerekiyor," diyor.

Ebeveynler My AI'ın Özelliklerinden Endişe Duyuyor

My AI, popüler ChatGPT aracıyla benzer bir işlev sunuyor. Öyle ki tıpkı ChatGPT gibi kullanıcıların sorduğu sorular yanıt verebiliyor. Öneriler sunmasının yanı sıra sohbet de edebiliyor. Ancak burada bir takım farklılıklar var. Snapchat'in yapay zekası kullanıcılarının zevkine göre düzenlenebiliyor; örneğin My AI'ın adı değiştirilebiliyor ve özel olarak bir avatar tasarlanabiliyor. Buradaki sohbetler ayrıca arkadaş listesindeki kullanıcılarla paylaşılabiliyor.

Bu kişiselleştirme seçenekleri My AI’yi, ChatGPT gibi bağımsız bir sohbet platformundan ayırıyor. Ebeveynler, çocuklarının insanlarla makineleri ayırt etme konusunda güçlük yaşayabileceklerinden endişeli.

Lee konuyla ilgili şöyle diyor:

Kızıma insanlarla makineleri nasıl ayırt edebileceğini öğretmeye hazır olduğumu sanmıyorum. Snapchat’in burada aşırı bir sınırı aştığını düşünüyorum.

Gizlilikle İlgili Endişeler Hat Safhada

Bu yeni özellik, yalnızca ebeveynlerden değil, genç Snapchat kullanıcılarından da eleştiriler aldı. Kullanıcılar, uygulama mağazalarında My AI’yi olumsuz yorumlarla değerlendiriyor, sosyal medyada ise gizlilik endişeleri ve rahatsız edici sohbet içerikleri gibi eleştirilerle karşı karşıya. Özellikle My AI’yi sohbet ekranından kaldırmak için ücretli abonelik gerekliliği de birçok kullanıcıyı kızdırmış durumda.

Snapchat, ChatGPT’ye üçüncü parti erişim açıldığında erken bir ortak olarak yer aldı ve kısa sürede birçok kullanıcıyı bu AI deneyimine dahil etti. Ancak özellikle genç kullanıcı tabanına sahip olan Snapchat gibi platformlarda, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin uygulanması bazı riskleri beraberinde getiriyor.

Snapchat: Mükemmel Değiliz Ama Olmak İçin Çalışıyoruz

Snapchat, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir blog yazısında konuyu şöyle değerlendirdi, "My AI mükemmel olmaktan uzak, ancak çok ilerleme kaydettik." Ancak, Snapchat kullanıcılarının %60’ını oluşturan Amerikalı gençlerin bu sosyal deneye dahil edilmesinin kaygı verici olduğu belirtiliyor.