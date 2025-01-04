Microsoft Büyük Oyunlarını Sadece PS5'e Mi Getiriyor?

2025, Microsoft için büyük bir dönüm noktası olabilir. Şirket, popüler Xbox oyunlarını diğer platformlara, özellikle de PlayStation 5’e taşımayı ciddi şekilde değerlendirebilir. İddiayı ortaya atan ise deneyimli analist Serkan Toto oldu. Peki neye dayanarak bu iddiayı öne sürüyor?

Microsoft Böyle Bir Yolu Neden Değerlendirebilir

Toto'nun öngörüsüne göre; Activision Blizzard’ın 69 milyar dolarlık dev satın alımının maliyeti, Sony’nin pazardaki lider konumu ve artan üretim maliyetleri Microsoft'un bu kararı almasındaki ana etkenler. Toto’nun özellikle bahsettiği oyunlar arasında Gears of War: E-Day ve Perfect Dark bulunuyor.

Aslında Microsoft geçtiğimiz yılda bazı Xbox oyunlarını diğer platformlara açarak bu yönde bir adım atmıştı. Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush ve Pentiment, PlayStation ve Switch kullanıcılarıyla buluşmuştu. Ancak Minecraft gibi devasa proje zaten uzun zamandır çok platformlu bir deneyim sunuyordu.

Indiana Jones and the Great Circle isimli oyuna baktığımızda, 2025 baharında PS5 için piyasaya çıkacağını görüyoruz. Ayrıca, Halo: Combat Evolved’un bir remaster sürümü ile ilgili dedikodular da oyuncular arasında heyecanlı tartışmalara yol açmış durumda.

PlayStation Oyuncuları İçin Güzel Haber

Eğer Microsoft bu yolu seçerse PlayStation oyuncuları epey mutlu olacaktır. Ayrıca Xbox’ın büyük hitlerini farklı bir platformda görmek mümkün olacağından oyun dünyasında epey hareketli bir yıl geçireceğiz gibi duruyor.

Ancak bu kararın, şirket içindeki Xbox fanlarını nasıl etkileyeceği de her detayıyla düşünülmeli.