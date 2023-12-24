Çevrimiçi Oyunlara Kısıtlama: Çin, Oyun İçi Satın Alımlar için Düzenleme Yapacak!

Hong Kong 22 Aralık (Reuters) - Çinli düzenleyiciler Cuma günü video oyunlarını teşvik eden harcamaları ve ödülleri kısmayı amaçlayan bir dizi kural duyurdu ve bu yıl yeniden büyümeye dönen dünyanın en büyük oyun pazarına darbe indirdi.

Piyasa Değerinde 80 Milyar Dolarlık Düşüş

Çevrimiçi oyunlara yönelik harcama sınırlarını etkili bir şekilde belirleyecek olan yeni kurallar, yatırımcılar arasında paniğe yol açarak Çin'in en büyük iki oyun şirketinin piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar doları sildi. Yatırımcılar bu durumun kazançlar üzerindeki potansiyel etkisini ve yaklaşan yeni kısıtlamaları ölçmeye çalışıyor.

Artık çevrimiçi oyunların, oyunculara her gün giriş yapmaları, oyunda ilk kez harcama yapmaları veya art arda birkaç kez harcama yapmaları durumunda ödül vermesi yasaklanacak. Hepsi çevrimiçi oyunlarda yaygın teşvik mekanizmalarıdır.

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent Holdings'in (0700.HK) hisseleri bir noktada %16'ya kadar düşerken, en yakın rakibi NetEase'in (9999.HK) hisseleri National Press'in ardından %25'e kadar düştü. ve Yayın İdareleri yeni taslak kuralları yayınladı.

Teknoloji yatırımcısı Prosus'un (PRX.AS) hisseleri, Cuma günü erken işlemlerde %14,2 kayıpla Tencent'in düşüşünü takip etti ve pan-Avrupa borsa endeksinde (.STOXX) en büyük düşüşler arasında yer aldı. Prosus, Tencent'in yüzde 26 hissesine sahip.

Hong Kong'daki broker UOB Kay Hian'ın kurumsal satışlardan sorumlu genel müdürü Steven Leung "Bu mutlaka düzenlemenin kendisi değil, çok yüksek olan politika riskidir" dedi. "İnsanlar bu tür risklerin sona ermesi gerektiğini düşündüler ve temellere yeniden bakmaya başladılar. Güveni çok zedeliyor."

Taslak kuralların etkisi sorulduğunda Tencent Games'in başkan yardımcısı Vigo Zhang, Tencent'in oyunlara yönelik "makul iş modelini veya operasyonlarını" temelden değiştirmesine gerek kalmayacağını söyleyerek şirketin düzenleyici gereklilikleri sıkı bir şekilde uyguladığını ekledi.

Zhang, küçüklerin korunmasının Pekin'in odak noktası haline geldiği 2021'den bu yana, küçüklerin Tencent'in oyunlarına tarihsel olarak düşük düzeyde para ve zaman harcadıklarını ekledi.

Pekin yıllar geçtikçe video oyunları konusunda giderek daha sert hale geldi. Çin 2021'de oyun bağımlılığı endişelerini gerekçe göstererek 18 yaşın altındakiler için katı oyun süresi sınırları belirledi ve yeni video oyunlarının onaylarını yaklaşık sekiz ay süreyle askıya aldı.

Her ne kadar baskılar geçen yıl yeni oyun onaylarının yeniden başlamasıyla resmen sona ermiş olsa da düzenleyiciler "oyun içi" harcamaları kısıtlamak için kısıtlamalar uygulamaya devam etti.

Cuma günü açıklanan yeni kurallar oyun içi harcamaları azaltmayı amaçlayan en açık kurallardır. Ödül özelliklerinin yasaklanmasının yanı sıra oyunların oyuncuların oyun içi harcamalar için dijital cüzdanlarına ne kadar para yükleyebileceklerine ilişkin sınırlar da koyması gerekiyor.

Morningstar'dan bir analist olan Ivan Su "Bu teşviklerin kaldırılması muhtemelen günlük aktif kullanıcıları ve uygulama içi geliri azaltacak ve sonunda yayıncıları oyun tasarımlarını ve para kazanma stratejilerini temelden elden geçirmeye zorlayabilir" dedi.

Oyunların reşit olmayanlara olasılığa dayalı çekiliş özellikleri sunması ve sanal oyun öğelerinin spekülasyonuna ve açık artırmasına olanak sağlaması da yasaklandı. Ancak yeni kurallar sektör tarafından memnuniyetle karşılanması beklenen ve düzenleyicilerin oyun onaylarını 60 gün içinde işleme koymasını gerektiren bir öneriyi içeriyordu.

Çinli düzenleyiciler aynı gün yurt içinde piyasaya sürülmek üzere 40 yeni ithal oyun için lisans duyurdu; bu oyun harcamalarına ilişkin taslak kurallara rağmen Pekin'in ülkede daha fazla oyuna izin verme isteğinin bir işareti olarak görüldü.

Yeni kurallar aynı zamanda Pekin'in kullanıcı verilerine ilişkin endişelerini de yansıtıyor ve oyun yayıncılarının sunucularını Çin'de saklamasını gerektiriyor.