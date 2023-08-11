FiveM ve RedM Modlarının Geliştiricisi Cfx.re, Rockstar Games'in Bünyesine Katıldı!

Rol yapma modları FiveM ve RedM'in geliştiricisi olarak bilinen Cfx.re, Rockstar Games ile bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın sonucunda Cfx.re’nin, Take-Two Interactive'e bağlı uluslararası video oyun yapımcı firması olan Rockstar Games ile birlikte çalışacağı öğrenildi.

Rockstar Games bu haberi resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından duyurdu. "Bugün, en büyük Rockstar rol yapma ve yaratıcı toplulukları FiveM ve RedM'in arkasındaki ekip olan Cfx.re'nin artık resmi olarak Rockstar Games'in bir parçası olduğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

GTA Tarafında Bir Değişiklik Olabilir mi?

Rockstar Games'in Cfx.re'yi satın almasından sonra kullanıcılar oldukça heyecanlandı. Hatta yorumlarda gelecekte GTA 6'nın resmi roleplay sunucularını görme ihtimalinin olup olmadığını bile tartıştı. İnsanların bu ihtimali sorgulayacağını tahmin eden Cfx.re, açıklamasında bu konuya da yer verdi.

"Günlük operasyonlarımızda gözle görülür bir değişiklik olmayacak olsa da, Rockstar'ın desteğiyle platformumuzu geliştirmeye devam edeceğiz ve bunun kullanıcılarımız, topluluğumuz ve yaratıcılarımız için ne anlama geldiği konusunda gerçekten heyecanlıyız!

Rockstar'ın başka neler üzerinde çalıştığını merak edenler için, Rockstar Games ile ortaklığımızın FiveM ve RedM platformlarımıza odaklandığını lütfen unutmayın. Bu yüzden lütfen bize bir sonraki GTA hakkında soru sormayın!" şeklinde bir duyuru yaptı.

Önümüzdeki Günlerde Bir Sürpriz Gelebilir mi?

Rockstar Games, açıklamasında çok önemli bir ipucu verdi. Özellikle açıklamasının sonundaki "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesiyle, Cfx.re ile ortaklıklarında yeni geliştiriciler için destek sağlayacağını belirtmiş oldu.

İşte Rockstar Games'in ayrıntılı açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Rockstar'ın yaratıcı topluluğunun Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2'nin olanaklarını genişletmek için yeni yollar bulmasını, özellikle de özel rol yapma sunucuları oluşturmasını heyecanla izledik. Bu çabaları daha fazla desteklemenin bir yolu olarak, kısa süre önce modlarla ilgili politikamızı, rol yapma yaratıcı topluluğu tarafından yapılanları resmi olarak içerecek şekilde genişlettik.

Cfx.re ekibiyle ortaklık kurarak, bu inanılmaz topluluğu desteklemek için yeni yollar bulmalarına ve geliştiricilerine ve oyuncularına sağladıkları hizmetleri iyileştirmelerine yardımcı olacağız.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Bu açıklamlara göre sizce yakında GTA 6 tarafında resmi roleplay sunucuları görebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım.