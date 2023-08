GTA 6'nın Çıkış Tarihine Yönelik Söylentiler Netleşiyor!

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, önümüzdeki yıl için iddialı tahminler paylaşarak GTA 6'nın piyasaya sürülmesine yönelik beklentileri daha artırdı.

Take-Two, 8 Ağustos'taki 2024'ün ilk çeyreğine yönelik kazanç çağrısı sırasında, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun geliştirilmeye devam ettiğini yineledi.

GTA 6 için resmî bir duyuru henüz yapılmamış olsa da sektördeki söylentiler, Rockstar Games'in Take-Two'nun ileriye dönük tahminleriyle uyumlu olarak oyunu 2024'te piyasaya sürülmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Take-Two will experience a "significant inflection point" and "record levels" of performance in fiscal 2025 (April 2024 - March 2025), reiterates CEO Strauss Zelnick.



Almost assuredly Grand Theft Auto 6.



(Pictured: Unofficial art)



Via: https://t.co/zwaL9laC98 pic.twitter.com/vvFoDPvRa8