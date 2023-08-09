GTA 6'nın Çıkış Tarihine Yönelik Söylentiler Netleşiyor!

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, önümüzdeki yıl için iddialı tahminler paylaşarak GTA 6'nın piyasaya sürülmesine yönelik beklentileri daha artırdı.

Take-Two, 8 Ağustos'taki 2024'ün ilk çeyreğine yönelik kazanç çağrısı sırasında, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun geliştirilmeye devam ettiğini yineledi.

GTA 6, 2024 Yılı İçerisinde Geliyor Olabilir

GTA 6 için resmî bir duyuru henüz yapılmamış olsa da sektördeki söylentiler, Rockstar Games'in Take-Two'nun ileriye dönük tahminleriyle uyumlu olarak oyunu 2024'te piyasaya sürülmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Take-Two will experience a "significant inflection point" and "record levels" of performance in fiscal 2025 (April 2024 - March 2025), reiterates CEO Strauss Zelnick.



Almost assuredly Grand Theft Auto 6.



(Pictured: Unofficial art)



Via: https://t.co/zwaL9laC98 pic.twitter.com/vvFoDPvRa8 — Shinobi602 (@shinobi602) August 8, 2023

Kazanç çağrısı, hem 2024 hem de 2025 için güçlü tahminler ortaya koyuyor ve Take-Two, şirket tarihindeki mali gelir açısından en sağlam süreci planladıklarını öne sürüyor.

Geçen yıl sızdırılan oyun görüntüleri GTA 6'ya yönelik ilk detayları gün yüzüne çıkarmış, Vice City'ye dönüşü, kadın bir ana karakterin tanıtılmasını ve GTA 5 üzerine inşa edilen çok sayıda oyun iyileştirmesini doğrulamıştı.

Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Sizce oyun hangi yıl çıkış yapacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.