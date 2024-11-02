ChatGPT-5 Sürümünden Üzen Haber Geldi

Altman, net bir tarih vermemekle birlikte, şirketin önceliğini mevcut ChatGPT modellerine verdiğini belirtti. Bu, ChatGPT'nin geliştirilmiş versiyonları ve yeni özelliklerle donatılması anlamına geliyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman , yakın zamanda Reddit’te yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde, ChatGPT-5 ’in 2025'in başlarına ertelendiğini açıkladı.

ChatGPT modellerinin artan karmaşıklığının OpenAI'nin aynı anda birden fazla güncellemeyi sunma kabiliyetini kısıtladığını ifade eden Altman ayrıca, hesaplama gücünün büyük bir engel teşkil ettiğini ve yeni fikirleri uygulamada şirketi zor kararlarla baş başa bıraktığını belirtti.

Öncelik Diğer Modellerde

Öte yandan, Gelişmiş Ses Modu için bir tarih verilmedi ancak görünen o ki O1 gibi modeller öncelik sahibi.

2025’te beklenen GPT-5’in, GPT-3'ten GPT-4’e geçiş kadar büyük bir sıçrama yaratacağı düşünülüyor.

OpenAI, GPT-5 ile insan benzeri bir etkileşim deneyimi sunmayı hedefliyor ve yeni modelin, makine yerine bir insanla konuşuluyormuş gibi hissettirmesi bekleniyor.