Dünya Nüfusunun %9'u: ChatGPT 700 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Bundan sadece birkaç yıl önce kimsenin adını dahi duymadığı ChatGPT'nin popülaritesi her geçen gün artıyor. Hatta öyle ki günümüzde neredeyse dünya nüfusunun yüzde 9'u düzenli olarak OpenAI geliştirdiği yapay zeka aracını kullanıyor. OpenAI'da Başkan Yardımcısı Nick Turley'nin açıklamasına göre ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısı 700 milyonu aştı.

ChatGPT 700 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

ChatGPT'nin büyümesini kimse durduramıyor. Sadece üç ay önce haftalık 500 milyon aktif kullanıcsı bulunan yapay zeka aracı, günümüzde neredeyse bu sayıyı 700 milyona çıkardı. OpenAI'da Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nick Turley'nin açıklamasına göre 700 milyon barajının bu hafta aşılması bekleniyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'una denk gelen bu sayı, OpenAI'ın son üç ayda kullanıcı sayısını yüzde 40 artırdığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla büyüme ise tam dört kat fazla. Üstelik bunun rekabetin bu kadar fazla olduğu bir pazarda olması da OpenAI'ın başarısının bir başka kanıtı. Gemini, Grok, Claude ve DeepSeek olmak üzere pek çok şirket pazarda rekabet ediyor.

Üstelik bazıları ChatGPT'nin ücretli sunduğu özellikleri ücretsiz sunuyor ya da daha iyisini yapıyor. Örneğin Claude kodlama için daha iyi bri alternatif görülürken, Gemini ise hem görsel hem de video oluşturmada ChatGPT'nin önünde. DeepSeek ise çok daha düşük maliyetli bir operasyon olmasına rağmeb en az ChatGPT kadar iyi bir sohbet botu sunuyor.

OpenAI'n Gelirleri de Katlanarak Artıyor

ChatGPT'nin bu büyük başarısı OpenAI'ın gelirlerine de yansıyor. Uzmanlara göre şirketin yıllık gelirleri 13 milyar dolar seviyesinde ve yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulması bekleniyor. Bu yükselişin arkasında ise ChatGPT'nin yeni duyurduğu özellikler var. Örneğin Nisan 2025'te duyurulan yapay zeka görsel oluşturma özelliği gibi pek çok yenilik kullanıcıların sohbet botuna olan ilgisini artırıyor.

OpenAI'ın kurumsal müşterilerinin sayısı da hızla artıyor. Buna göre şirketin müşteri sayısı 3 milyondan 5 milyona çıktı. Görünüşe göre giderek daha fazla işletme günlük süreçlerine ChatGPT'yi dahil ediyor. Bu OpenAI için müthiş bir gelir artışı anlamına gelse de yakın gelecekte daha fazla insanın işsiz kalacağı anlamına geliyor.

Yapay Zeka Teknolojilerinde Rekabet Kızışıyor

Kıyaslamak gerekirse Google CEO'su Sundar Pichai, Gemini'nin aylık 450 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. ChatGPT'nin haftalık 700 milyon kullanıcısı düşünüldüğünde OpenAI açık ara önde görünüyor. Ancak Google'ın Veo ile video oluşturma konusundaki üstünlüğünü düşünürsek giderek artan Gemini kullanıcı sayısı gelecekte ChatGPT'yi geçebilir.

Ayrıca Google'ın Android avantajı da var. Eğer bir yapay zeka modeli satılan her telefonda yüklü geliyor ve rakiplerinden daha iyi performans sunuyorsa yükselişini nasıl engelleyebilirsiniz ki? Üstelik Google tek değil. Claude'ın arkasındaki isim olan Anthropic de boş durmuyor. Claude Sonnet 4 ve Opus 4 modelleri özellikle kodlama ile uğraşanların ilk tercihi.

Üstelik API tarafında Anthropic, OpenAI'yi geçerek 3.1 milyar dolar gelir elde ediyor. OpenAI'nin API geliri ise 2.9 milyar dolar. Yani evet, OpenAI'ın ChatGPT'si şimdilik zirvede. Ancak bu kadar fazla rekabetin olduğu bir pazarda zirvede kalmak oraya çıkmaktan çok daha zor gibi duruyor.