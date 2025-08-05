Xiaomi'nin Gizemli Tabletleri Ortaya Çıktı! 67W Hızlı Şarj ve Dahası

Geçtiğimiz aylarda çok güçlü işlemciye sahip olan Redmi K Pad'i duyuran Xiaomi, yeni tabletler üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte yeni tabletlerin tanıtım tarihi ve şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre çok yakında iki tablet tanıtılacak.

Yeni Xiaomi Tabletlerin Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin iki tableti Çin'deki 3C sertifika platformundan onay aldı. 25097RP43C ve 25091RP04C model numaralarına sahip olan tabletlerin isimleri henüz belli değil. Tabletlerin küresel sürümleri daha önce 25097RP43G ve 25091RP04G model numaralarıyla Avrupa'daki EEC sertifikasyonunda görüntülenmişti.

25097RP43C model numarasına sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 25091RP04C model numarasına sahip tablet ise 67W hızlı şarj teknolojisi ile birlikte gelecek. Bu tabletlerin kaç mAh batarya kapasitesi ile geleceği henüz bilinmiyor.

Tabletlerin 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip olabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir. Tabletlerin ayrıca yüksek yenileme hızı sunması bekleniyor.

Redmi K Pad'de bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Yeni tabletlerde hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil.

Xiaomi'nin Yeni Tabletleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan yeni tabletlerin eylül ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tabletlerin küresel sürümlerinin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletlerin farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.