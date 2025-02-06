ChatGPT'den Google Arama Motorunu Tarihe Gömecek Yenilik

Google'ın 20 yılı aşkın süredir devam eden arama motoru üstlünlüğü, yapay zekanın gücüyle test edilecek. OpenAI, ChatGPT arama motorunu tüm kullanıcılar için giriş yapma zorunluluğu olmadan erişime açtı. Bu da demek oluyor ki Google, geleneksel arama motorlarının yanı sıra bir de yapay zekaya karşı yarışmak durumunda kalacak.

Daha önce yalnızca ücretli abonelere ve SearchGPT bekleme listesinde olan kullanıcılara sunulan bu özellik, 16 Aralık 2024'te ücretsiz kullanıcılara da açılmıştı. Şimdi ise herkesin erişebileceği bir özellik haline geldi.

ChatGPT Arama Motoru Herkese Açık Hale Geldi

OpenAI, 5 Şubat'ta yaptığı duyuruda, ChatGPT aramasını artık herkesin kullanabileceğini açıkladı.

OpenAI, ChatGPT arama motorunun GPT-4o modelinin ince ayarlanmış bir versiyonu olduğunu belirtiyor. Bu model, OpenAI'ın geliştirdiği yeni sentetik veri üretim teknikleriyle eğitildi ve OpenAI o1-preview çıktılarından türetilerek optimize edildi.

Buradaki en büyük yenilik artık hesap oluşturmanıza gerek kalmadan ChatGPT'yi bir arama motoru olarak kullanabilecek olmanız. Şimdi ChatGPT'nin resmi adresine giderek arama çubuğuna istediğiniz terimi yazabilir ve onu Google yerine koyabilirsiniz.

OpenAI'ın Yatırımları Devam Ediyor

Son olarak, OpenAI geçtiğimiz iki hafta içinde Operator ve Deep Research isimli iki yeni yapay zeka aracını duyurdu. Böylece sadece Google'a karşı değil, diğer yapay zeka araçlarına, özellikle DeepSeek gibi rakiplerine meydan okuyor.

Asıl soru şu: Artık herkesin serbestçe kullanabileceği bir arama motoruna dönüşen ChatGPT, Google'a ciddi bir rakip olabilir mi?

DeepSeek'ten İlham Alınmış Adımlar

Özellikle Deep Research özelliği, DeepSeek'in R1 modelinden aşinâ olduğumuz DeepThink özelliğiyle aynı mantıkta çalışıyor. Şu sıralar Silikon Vadisi'ndeki her bir teknoloji şirketi, hatta Alibaba gibi DeepSeek'in ana vatanından çıkma devler bile az bir bütçeyle büyük başarılara ulaşan DeepSeek'i gölgede bırakmaya çalışıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Çinli oluşumun "başarısını" bir mucizeden çok hırsızlık olarak değerlendiriyor.

İddialarına göre DeepSeek, ChatGPT'den aldığı verileri izinsiz bir şekilde işleyerek yapay zeka modelini eğitmiş. DeepSeek bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da bugünün pek çok bilindik şirketi, Altman ile aynı düşüncede.