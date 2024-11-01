Tek Başına Yapamıyor: ChatGPT'den Yapılan Aramalar Başka Verilerin Varlığına Muhtaç

Popüler kullanım araçlarının revaçta olduğu şu dönemlerde onlar hakkında ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Şimdiki iddiaya göre ChatGPT, Microsoft'un Bing motoru kaynaklarına bağlı görüntüleri önermekten öteye geçemiyor.

Kaynak Benzerliği Microsoft Bing İle Neredeyse Birebir Aynı

ChatGPT üzerinden yapılan aramaların Microsoft Bing tarafından sunulan sonuçlara çok benzediği görülüyor. Örnek olarak, duvar kağıdı seçmek için ChatGPT'ye danışan bir kullanıcı, sonucu Bing kaynaklarından direkt olarak alıyor.

Sitelerin sıramalarında irili ufaklı farklılıklar görülüyor olsa da kaynak benzerliğinin hat safhada olduğu açıkça ortada.

OpenAI Bu İddiaları Yalanlamadı

Yaptığı açıklama çoğunlukla üstü kapalı olsa bile OpenAI, söz konusu iddialara yanıt verirken üçüncü taraf arama sağlayıcılarının ChatGPT aramasının temelini oluşturduğunu doğruladı. Temelin ne kadar kapsamlı olduğuna dair ayrıntı verilmedi.

OpenAI'nin Microsoft’tan milyarlarca dolarlık yatırım alması göz önüne alındığında, ChatGPT aramanın Bing altyapısını kullanıyor olması değil. Ancak onca yatırıma rağmen halen üçüncü taraflara bel bağlaması, kullanıcılar nezdinde sorular sorulmasına sebep oluyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? OpenAI, bu hususta yatırımlarını ChatGPT'yi bireysel olarak geliştirmek için kullanmalı mı?