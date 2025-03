ChatGPT Artık MacOS Üzerinde Kod Düzenleyebiliyor!

Yazılımla ilgilenen pek çok tüketici için oldukça önemli bir haber gündeme geldi. OpenAI'nın yapay zeka platformu ChatGPT yeni bir yetenek daha kazandı ve artık macOS üzerinde kod düzenleme yapabiliyor. Bu sayede yazılım geliştirme süreçleri daha az zahmetli şekilde ilerletilebilecek. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Özelliği kullanmak için neler yapmanız gerekli? İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT MacOS Üzerinde Kod Düzenleyebilecek!

OpenAI'nin yapay zeka destekli platformu ChatGPT yazılımcılar için büyük bir yenilik sundu. Özellikle yazılım geliştirme süreçlerini büyük oranda rahatlatması beklenen bu yeni özellik sayesinde ChatGPT MacOS üzerinde kod düzenleme işlemini gerçekleştirebilecek. Bu yeni yetenek sayesinde geliştirme süreçleri daha hızlı bir şekilde yönetilebilecek ve kullanıcılar Xcode, VS Code ve JetBrains gibi popüler geliştirme araçları üzerinden rahatlıkla değişiklik yapabilecek.

Geliştiriciler bu özelliği kullanmak için ChatGPT'de "otomatik uygula" modunu etkinleştirmeliler. Ardından özellik otomatik olarak kullanıma başlayacaktır. Yapay zeka kodlar arasında çeşitli denetimler yapacak ve gerekli gördüğü yerlerde doğru düzeltmeleri yapacaktır. Bu sayede kullanıcılar ek bir ayar yapmadan veya izin vermeden gerekli düzenlemeler kolaylıkla yapılabilecek.

Ayrıca bu bir eklenti olduğundan doğrudan ilgili projelere eklenebilecek. Örneğin Xcode veya VS Code üzerinde bir çalışma yürütüyorsunuz. Bu özelliği aktif ettiğinizde ilgili projenizde ekstra tıklamalar veya izinler vermeden özellik otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Özellik şu an için ChatGPT Plus, ChatGPT Pro ve ChatGPT Team aboneleri için macOS uygulaması üzerinden aktif. Önümüzdeki günlerde ise bu özellik Enterprise, Edu ve free kullanıcılar için de sunlacak. Ayrıca OpenAI’ın masaüstü yazılımlarından sorumlu Alexander Embiricos tarafından yapılan açıklamada "Windows kullanıcılarının da yakında benzer bir yeteneğe erişebileceği" duyuruldu.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...