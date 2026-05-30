Çok Güçlü İşlemcili Tabletin Özel Sürümü Tanıtıldı! 165Hz Ekranı Var

Lenovo Legion Y700'ün Warrior isimli sürümü duyuruldu. Bununla birlikte özel sürümün fiyatı ve tasarımı da belli oldu. Dungeon & Fighter Mobile ile iş birliği yapılarak geliştirilen bu özel sürüm, standart versiyon ile aynı özelliklere sahip. Cihazda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Lenovo Legion Y700 Warrior Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion Y700 Warrior Edition'ın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlirkte 32 bin 588 TL'ye denk geliyor. Bu özel sürüm Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 39 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion Y700 Warrior Edition'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lenovo Legion Y700 Warrior Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor ancak Legion Y700 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Warrior sürümünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion Y700 Warrior Edition'ın Tasarımı Nasıl?

Warrior sürümünün arka yüzeyinde Dungeon & Fighter Mobile'ı simgeleyen şekiller bulunuyor. Bu şekiller için sarı renk tercih edildi. Gri renge sahip olan arka yüzeyde hem Legion logosu hem de oyunun ismi de yer alıyor. Ayrıca kamera modülünün altında daire şeklinde RGB ışıklandırma bulunuyor.

Lenovo Legion Y700'ün Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 8.8 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 68W

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Lenovo Legion Y700'ün İşlemcisi Nasıl?

Legion Y700'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te, çalıştırabiliyor. Yani tablette mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin OnePlus 15, Xiaomi 17 serisi ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion Y700'ün Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo Legion Tab Gen 5'te 8,8 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Lenovo Legion Y700'ün Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo'nun diğer Android tablet modeli Legion Tab Gen 5'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700'ün Bataryası Kaç mAh?

En iyi oyun tabletleri arasında yer alan Legion Y700, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Tablet ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Legion Tab Gen 5'te de aynı batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700'ün oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.