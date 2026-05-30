912 Beygirlik Elektrikli Araba Tanıtıldı! 3,2 Saniyede 0-100

Geely'nin lüks elektrikli araç markası olan Lynk & Co, yeni elektrikli sedan aracı Lynk & Co 10'un tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni otomobil, beş farklı model seçeneğiyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hangi modelin tercih edildiğine bağlı olarak güç ve menzil de değişiklik gösteriyor.

Lynk & Co 10'un Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5050 mm

Genişlik: 1966 mm

Yükseklik: 1468 mm

Aks Mesafesi: 3005 mm

Gösterge Paneli: 12,7 inç dijital ekran

Sanal Gösterge: 25,6 inç AR-HUD

Ses Sistemi: 23 hoparlör

Ses Sistemi Gücü: 1600W

Sıcak-soğuk saklama bölmesi: 5,7 litre

Ön Koltuk Özellikleri: Isıtma, havalandırma, masaj

Çekiş sistemi: Arkadan itiş (tek motor) / Dört tekerlekten çekiş (çift motor)

Lynk & Co 10'un Standart Sürümü Hangi Özellikleri Sunuyor?

800V / 900V mimari

300 kW (402 beygir) veya 370 kW (496 beygir)

5,2-5,9 0-100 km/sa hızlanma süresi

816 km maksimum menzil (CLTC)

En güçlü versiyonda yüzde 10-80 şarj süresi 5,5 dakika, diğer versiyonlarda 10,5 dakika

Lynk & Co 10, temelde iki sürümden oluşuyor. Standart Lynk & Co 10 serisi, aracın oldukça kısa sürede şarj olmasını mümkün hâle getiren 800V ve 900V gibi oldukça yüksek sistemle geliyor. Güç seçenekleri arasında ise 300 kW (402 beygir) ve 370 kW (496 beygir) arasında değişiyor.

Bu versiyonda araç hangi modelin de tercih edildiğine bağlı olarak 0'dan 100 km/sa hıza 5,9 ila 5,2 saniye arasında değişen bir sürede ulaşıyor. CLTC standartlarına göre 816 kilometre menzil sunuyor. Tabii, bu Çin yollarına göre geçerli olan bir değer. Avrupa ve Türkiye için WLTP tercih ederiz. Bu değere ulaşmak için CLTC menzilinden yüzde 20 azaltırız ki bu da bize yaklaşık 653 kilometre menzil veriyor.

Aracın en güçlü sürümünde batarya yüzde 10 seviyesinden 80 seviyesine 5,5 dakika gibi oldukça kısa bir sürede ulaşıyor. Diğer versiyonlardaysa bu süre 10,5 dakika civarında. 5,5 dakika gibi oldukça kısa sürede şarj olabilmesi, onu neredeyse benzinli arabaların yakıt alma hızına ulaştırıyor.

Lynk & Co 10+ Hangi Özellikler ile Geliyor?

Çift motor

680 kW (912 beygir)

3,2 saniye 0-100 km/sa hızlanma süresi

536 km menzil (CLTC)

Yüzde 10-80 şarj süresi 10,5 dakika

Lynk & Co 10+ versiyonu, standart modelden farklı olarak çift motorla geliyor. Bu, hem ön hem arka tekerleklerine güç aktarılarak sürücülerin dört çeker bir modele kavuşmasını sağlıyor. Toplam güç 680 kW (912 beygir) seviyesine kadar çıkıyor ki bu değer aslında süper arabalarla yarışabilecek seviyede olduğunu gösteriyor.

10+ versiyonun 0'dan 100 km/sa hıza çıkma süresi yalnızca 3,2 saniye. Hızlanma konusunda her ne kadar avantajlı olsa da menzil konusunda diğer sürüme göre biraz geride kalıyor. Öyle ki CLTC standartlarına göre 536 kilometre sunuyor. Bu da WLTP standartlarına göre yaklaşık 429 kilometre anlamına geliyor. Şarj seviyesinin Yüzde 10'dan 80 seviyesine ulaşması ise 10,5 dakika sürüyor.

Lynk & Co 10'un Nasıl Bir Tasarımı Bulunuyor?

Lynk & Co 10, genel olarak markanın tasarım anlayışına bağlı kalıyor. Ön taraftaki detaylar, markanın TCR yarış otomobillerini yansıtıyor. Bu, araca oldukça modern bir görünüm kazandırırken iç tasarımı ise hem ön hem arkadaki yolcular için geniş bir alan sağlıyor. Ön ve arka tekerlek arasındaki uzun mesafe, yolculara konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

İç tarafta 12,7 inçlik dijital gösterge paneli, 25,6 inçlik AR-HUD (Artırılmış gerçeklik destekli sanal gösterge) ve 15,4 inçlik multimedya ekranı mevcut. 1600W gücünde, 23 hoparlörden oluşan ses sistemine sahip olan otomobil, 5,7 litrelik soğutma ve ısıtma özellikli küçük buzdolabı içeriyor. Ön koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri yer alıyor.

Lynk & Co 10'un Fiyatı Ne Kadar?

Lynk & Co 10 serisinin standart sürümünün başlangıç fiyatı 183.900 yuan (1 milyon 248 bin 803 TL), 10+ sürümünün başlangıç fiyatı ise 233.900 yuan (1 milyon 588 bin 336 TL) olarak belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise standart sürümün başlangıç fiyatı, vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 2,5 milyon TL civarına ulaşabilir.

Lynk & Co 10 Türkiye'ye Gelecek mi?

Lynk & Co 10'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz resmî olarak açıklanmadı fakat Lynk & Co 01 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni aracın da Türkiye'ye gelebileceğini söylemek mümkün ancak buna 912 beygirlik sürümün dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Lynk & Co 10'un özellikle şarj hızı ve motoru ile ön plana çıkacak bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle çift motorla birlikte gelen ve 912 beygir gücü sunan 10+ sürümü oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini üzerinde toplayacaktır. Diğer yandan arabaya son derece modern ve şık bir dokunuş katan tasarımın da epey ilgi göreceğini söyleyebilirim.