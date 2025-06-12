ChatGPT'nin Havasını 1 MHz'lik Atari Efsanesi Söndürdü

ABD'li mühendis Robert Jr. Caruso, ChatGPT ve 1977 model bir atari konsoluyla gerçekleştirdiği keyifli bir deneyde, ChatGPT'nin satranç zekasının yerlerde olduğunu kanıtladı.

Caruso, ChatGPT ile yaptığı sıradan bir sohbet esnasında yapay zekanın kendisine "Atari Chess oynamak ister misin?" diye bir teklifle geldikten sonra yaşadıklarını anlattı. Yapay zekanın karşısına 8-bitlik bir motora sahip olan 1977 model Atari 2600 işlemcisini oturtan mühendis, ChatGPT'nin bütün oyun boyunca her şeyi unuttuğunu söyledi.

ChatGPT Bütün Piyonları Karıştırdı, Oyunu Unuttu

Sadece 1.19 MHz hızıyla çalışan, emüle edilmiş atari 2600 işlemcisi, kısa sürede ChatGPT'ye bildiklerini unutturdu. ChatGPT'nin hamleleri unuttuğu ve taşları karıştırdığı ortaya çıktı. Örneğin veziri fil sanmış, kaleyi piyon. Caruso, oyunu sürekli durdurup ChatGPT'nin ne yaptığına anlam vermeye çalıştıysa da başaramamış.

90 dakika boyunca devam eden maçta ChatGPT, tahtada ne olduğunu unuttu ve 1 MHz'lik atari karşısında bozguna uğradı. Üstelik pek çok kez oyunu baştan başlatma talebinde bulundu ve her defasında daha iyi oynacağına dair söz verdi, ancak sonuç değişmedi.

Caruso, LLM'lerin (büyük dil modelleri) belki ağır işlemler yapabildiğini, şiirler ve kodlar yazabildiğini, ancak satranç tarzı oyunlar için stratejik hamle düşünmesi gerektiğinde başarısız olduğunu savundu. Mühendisin hedefi, ChatGPT'nin karşısına 80286 işlemcili 1980 model atari çıkarmak olacak. ChatGPT'yi bu kez daha donanımlı bir makineye rezil etmek istediğini açıkça söyledi.