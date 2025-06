ChatGPT Çöktü mü? ChatGPT Neden Yanıt Vermiyor?

Dünyanın en popüler yapay zeka destekli sohbet botlarından biri olan ChatGPT çöktü. OpenAI tarafından geliştirilen ve sunulan sohbet botuna kullanıcılar erişebilse de sorularına ve talimatlarına yanıt alamıyor.

ChatGPT, onu kullanmak üzere bir soru veya talimat veren kullanıcılara normalde olduğu gibi yanıt vermeye hazırlanıyor ancak bu yanıtı bir türlü veremiyor. Downdetector üzerinden bildirilen sorunların yoğunluğuna bakılacak olursa sorundan epey kullanıcı etkileniyor.

Aynı verilerin konuma göre dağılımı göz önünde bulundurulacak olursa ChatGPT çalışmıyor şeklinde şikâyette bulunan kişiler sadece belirli bölgedeki değil, dünyanın dört bir yanından sorun bildiren kullanıcılardan oluşuyor.

ChatGPT'nin yanıt vermemesi şu anda dünya genelinde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı. Şu anda sadece belirli bir bölgede ChatGPT'ye erişmeye çalışan kullanıcılar değil, hiçbir kullanıcı ChatGPT'den yanıt alamıyor.

OpenAI tarafından henüz resmî bir açıklama gelmemişken sorunun farkına varan kullanıcılar, diğer kişilerin de ChatGPT'nin yanıt vermemesi sorununu yaşayıp yaşamadığını araştırmaya başladı ve kısa süre içinde bunun genel bir sorun olduğunu öğrendi.

