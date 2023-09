ChatGPT'nin Bilgi Kapasitesi Artık 2021 ile Sınırlı Değil!

Yapay zekâ firması OpenAI'nin 27 Eylül'de X'te yayınladığı bir gönderiye göre ChatGPT artık web'de gezinebiliyor ve güncel bilgileri yanıtlarına entegre edebiliyor.

Gönderiye göre yeni gelişme GPT-4 modelini kullanan Plus ve Enterprise kullanıcıları için hemen kullanılabilir. Web tarama özelliği diğer kullanıcılar için "yakında" kullanıma sunulacak.

Bu güncellemeden önce ChatGPT, bilgi tabanında giderek genişleyen bir boşluktan muzdaripti. Üretken yapay zekâ modellerinin nasıl eğitildiğinin doğası gereği, ChatGPT'nin bilgi tabanı 2021'e kadar olan verilere sahipti.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB