ChatGPT'nin Bilgi Kapasitesi Artık 2021 ile Sınırlı Değil!

Yapay zekâ firması OpenAI'nin 27 Eylül'de X'te yayınladığı bir gönderiye göre ChatGPT artık web'de gezinebiliyor ve güncel bilgileri yanıtlarına entegre edebiliyor.

Gönderiye göre yeni gelişme GPT-4 modelini kullanan Plus ve Enterprise kullanıcıları için hemen kullanılabilir. Web tarama özelliği diğer kullanıcılar için "yakında" kullanıma sunulacak.

Bu güncellemeden önce ChatGPT, bilgi tabanında giderek genişleyen bir boşluktan muzdaripti. Üretken yapay zekâ modellerinin nasıl eğitildiğinin doğası gereği, ChatGPT'nin bilgi tabanı 2021'e kadar olan verilere sahipti.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

ChatGPT'ye Bir Dizi Yenilik de Yolda

Cointelegraph'ın haberine göre ise ChatGPT'nin GPT-3.5 ve GPT-4 modelleri gelecekte düz dilde konuşulan sorguları anlayabilecek ve beş farklı sesten biriyle yanıt verebilecek, ayrıca görüntüleri görüntüleyip yorumlayabilecek.

OpenAI ayrıca kısa süre önce görüntü oluşturma yapay zekâsının en son sürümü olan DALL-E 3'ü de duyurmuştu.

Şirketin ürünlerini kapsayan bir dizi güncellemeyle birlikte 6 Kasım'da San Francisco'da gerçekleşmesi planlanan ilk geliştirici konferansı OpenAI DevDay'de neler açıklayacağını görmek ilginç olacak.

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