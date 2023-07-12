ChatGPT'ye Erişim Sorunu Yaşanıyor!

Milyonlarca insanın aktif olarak hayatlarında, projelerinde ve sayısız işinde kullanmakta olduğu OpenAI'ın yapay zekâ modeli ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor.

ChatGPT'ye yönelik rağbetin son dönemde giderek azaldığını sizlere aktarmıştık. İnsanların yapay zekâya yönelik arzusu azalmamış olsa da pek çok alternatif yapay zekâ hizmetinin ortaya çıkmasıyla ChatGPT kullanımı da nispeten azalmıştı.

Bu noktada daha büyük trafikleri bile karşılayabilen ve bunun için her gün sunucu kirasına yüz binlerce dolar ödeyen OpenAI'ın hizmeti bugün geceden bu yana kullanıcılara bir dizi erişim sorunu yaşatıyor.

DownDetector Raporları Erişim Sorununu Doğruluyor

Birçok platformdaki erişim sorunu raporlarını derleyen DownDetector'e gelen raporlar ChatGPT'deki erişim sorununu doğruluyor.

Kullanıcılar ChatGPT üyeliklerine kolaylıkla giriş yapabildiğini ancak geçmiş sohbetlerini göremediğini ve yeni sohbet başlatamadığını belirtiyor.

OpenAI tarafından henüz konuya dair bir gelişme paylaşılmamış olsa da sorunun saatlerdir sürdüğünü hesaba kattığımızda bir süre daha benzer erişim sorunlarıyla karşılaşmanız muhtemel.