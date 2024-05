ChatGPT'nin Birçok Özelliği Ücretsiz Oluyor: Premium Aboneler İsyan Ediyor!

OpenAI, bu ayın başında tanıttığı yeni amiral gemisi olan GPT-4o'ı ilk aşamada Premium abonelerinin kullanımına sunmuştu. Ancak şu an OpenAI'ın resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre artık bu modele ücretsiz kullanıcılar da erişebilecek.

Ücretsiz kullanıcıların erişebileceği tek şey GPT-4o olmayacak. Paylaşılan gönderiye göre göz atma, görme, veri analizi, dosya yükleme ve özel GPT hizmetleri de ücretsiz kullanıcıların hizmetine açılacak.

Plus users will get up to 5x higher limits, and earliest access to features like our new macOS desktop app and next-generation voice and video capabilities. pic.twitter.com/9smAHkgvhn