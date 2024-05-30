ChatGPT'nin Birçok Özelliği Ücretsiz Oluyor: Premium Aboneler İsyan Ediyor!

OpenAI, bu ayın başında tanıttığı yeni amiral gemisi olan GPT-4o'ı ilk aşamada Premium abonelerinin kullanımına sunmuştu. Ancak şu an OpenAI'ın resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre artık bu modele ücretsiz kullanıcılar da erişebilecek.

Ücretsiz kullanıcıların erişebileceği tek şey GPT-4o olmayacak. Paylaşılan gönderiye göre göz atma, görme, veri analizi, dosya yükleme ve özel GPT hizmetleri de ücretsiz kullanıcıların hizmetine açılacak.

Plus users will get up to 5x higher limits, and earliest access to features like our new macOS desktop app and next-generation voice and video capabilities. pic.twitter.com/9smAHkgvhn — OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024

OpenAI Ücretsiz Kullanıcılara Birçok Özelliği Açıyor

OpenAI, lansman sırasında tanıttığı birçok özelliğin ücretsiz sunulacağını zaten belirtmişti. Şirket o zamanki açıklamasında "Önümüzdeki haftalarda ChatGPT Free kullanıcılarına daha fazla model ve gelişmiş araçlar sunmaya başlıyoruz" demişti.

Ses getiren GPT-4o başta olmak üzere diğer birçok aracın da ücretsiz olarak sunulması OpenAI tarafından büyük bir avantaj olacak. Platforma gelecek kullanıcı sayısında artış yaşanacağı aşikar. Kullanıcıların ücretsiz olarak belgelerini ekleyip özetlerini çıkarabilecek olmaları da ChatGPT'yi daha uğrak bir yer haline getirecek.

Ücretsiz kullanıcıları sevindiren bu haber, Premium kullanıcıların pek hoş karşıladığı bir durum olmadı. Reddit'te bir kullanıcı konuyla ilgili şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bu berbat bir şey. Ücretli bir kullanıcı olarak paranızın karşılığında çok daha az işlem alıyorsunuz. Ödemeniz ücretsiz kullanıcılara destek sağlıyor.”

Bu yoruma katılan birçok Premium abonesi oldu. Her ne kadar GPT-4o ve DALL-E gibi hizmetler beş kata kadar daha fazla seçenek sunsa da diğer tüm hizmetlerin ücretsiz olması kullanıcıları ikiye bölmüş durumda.