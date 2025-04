OpenAI'dan ChatGPT İle Görsel Üretmeyi Sevenlere Büyük Yenilik

Son dönemde kazandığı yeni yeteneklerle bir sohbet botunun ötesine geçen ChatGPT, artık görsel üretim aracı olarak da sıkça tercih ediliyor. Sevilen yapay zeka aracının bu alandaki en büyük eksikliği ise farklı sohbet kutucuklarında oluşturulan görsellerin tek bir yerde toplanmamasıydı. Ancak OpenAI, bu soruna da yeni bir çözüm getirdi.

Şirket kısa bir süre önce yaptığı duyuruda artık kullanıcıların ChatGPT ile oluşturdukları tüm görselleri özel bir galeri üzerinden kolayca görüntüleyebileceğini açıkladı. "Kütüphane” olarak adlandırılan bu yeni alan, ChatGPT ile bugüne kadar ürettiğiniz tüm görselleri tek bir yerde görüntülemenize olanak tanıyor.

OpenAI'ın kullanıma sunduğu yeni Kütüphane bölümünün, tıpkı telefonlarımızdaki fotoğraf galerisi gibi çalıştığını söylemek mümkün. ChatGPT’de şimdiye kadar oluşturduğunuz tüm görsellere artık kütüphane bölümünden kolayca erişebileceksiniz.

Yeni bölümün özellikle de yapay zeka aracı ile sık sık görsel üreten kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunduğu söylenebilir. Zira şimdiye kadar ürettiğiniz bir görseli bulmak için sohbet geçmişinizi tek tek taramanız gerekiyordu. Ancak artık tüm görsellerinizi topluca ve düzenli şekilde görüntüleyebileceğiniz bir alan var.

OpenAI yeni Kütüphane bölümünü kademeli olarak kullanıma sunduklarını belirtiyor. Eğer güncelleme hesabınıza ulaştıysa, bu bölüme ChatGPT’nin sol tarafındaki yan menüden kolayca erişebilirsiniz. Henüz görünmüyorsa endişelenmeyin, önümüzdeki birkaç gün içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

All of your image creations, all in one place.



Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj