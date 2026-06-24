vivo'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo Y05e'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip cihaz ayrıca 4 GB RAM ile birlikte gelecek.

vivo Y05e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 RAM: 4 GB

4 GB Batarya: 5050 mAh

5050 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y05e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Unisoc T606 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzer etoplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci ayrıca Unisoc tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Giriş seviyesi işlemci, internette gezinmek ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak gibi aktivitelerin yanı sıra Subway Surfers City, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Bu işlemcinin Nubia Blade V50 Design 4G, Infinix Hot 40i ve TECNO Spark 10C dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim.

vivo Y05e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Y05e, 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y05'te 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Y05'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Y05e'de 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. 1200 nit parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada IPS LCD, renkleri renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

vivo Y05e'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun ucuz Android telefonu Y05e, 5.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y05'te 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla Y05, Y05e'den daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

vivo Y05e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y05e'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Y05, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

vivo Y05e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y05e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. vivo Y05e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo Y05e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y05, 14 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y05e, 13 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y05e'nin ucuz Android telefonlar arasında iddialı olabilir. Bu telefonun Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Oyun oynamanın yanı sıra sosyal medyada gezinmek gibi aktivitelerde sorunsuz şekilde yapılabilecektir.