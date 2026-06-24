Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Telefonu İçin Kritik Gelişme! Tanıtım Tarihi Açıklandı
Xiaomi'nin fiyat performans odaklı yeni amiral gemisi için geri sayım resmen başladı. Çinli marka kısa süre önce Redmi K90 Ultra'nın tanıtım tarihini açıkladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi kısa bir süre önce Redmi K90 Ultra'nın 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını açıkladı
- Akıllı telefon ilk etapta Çin'de satışa çıkacak ve ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gelecek.
- Redmi K80 Ultra'nın halihazırda Türkiye'de satılmaması nedeniyle Redmi K90 Ultra'nın da ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Redmi K90 Ultra için geri sayım resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun bu ay içerisinde tanıtılacağını paylaşan Çinli marka son olarak modelin kesin tanıtım tarihini duyurdu. Peki Redmi K90 Ultra ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!
Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?
Xiaomi kısa bir süre önce Redmi K90 Ultra'nın 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını açıkladı. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Model ilk etapta Çin'de satışa sunulacak ve önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelere de gelecek. Ancak şu an için şirketten modelin başka hangi ülkelerde satılacağına yönelik bir açıklama gelmediğini de belirtelim. Bu arada bir önceki nesil olan Redmi K80 Ultra 26 Haziran 2025'te tanıtılmıştı.
Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi 15 gibi çok sayıda telefon satılıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Redmi K80 Ultra ise ülkemizi pas geçmişti. Yani burada satışa çıkmadı. Bu da yüksek ihtimalle Redmi K90 Ultra'nın da Türkiye'de satılmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Yine de şirket kullanıcılara bir sürpriz yapabilir. Bu nedenle resmi açıklamayı beklemek en doğrusu olacaktır.
Redmi K90 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Şirketin daha önce paylaştığı tanıtım posterlerine göre akıllı telefon 3.000 yuan (20.557 TL) başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Selefi ise 2.400 yuan (16.441 TL) civarında bir başlangıç fiyatına sahipti. Yani yeni model bir önceki nesle göre biraz daha pahalı olacak. Redmi K90 Ultra'nın fiyatına Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek 41.835 TL'ye denk geliyor.
Redmi K90 Ultra Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Ana Kamera: 50 megapiksel
- Yardımcı Kamera: 8 megapiksel
- Hızlı Şarj: 100W
- Batarya: 8.000 mAh
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları
- Ekran Altında Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.
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Editörün Yorumu
Redmi'nin yaklaşan amiral gemisini beğendiğimi söyleyebilirim. Zira akıllı telefon en yeni olmasa bile halen güncelliğini koruyan bir amiral gemisi işlemcisiyle karşımıza çıkacak. Bu da mobil oyunlarda fazlasıyla başarılı bir performans sergileyeceği anlamına geliyor. Umarım bu model ülkemizde de satışa çıkar.