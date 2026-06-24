Rockstar'dan Yeni İpucu! GTA 6 Online'ı Hemen Alamayacaksınız

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili önemli duyurular yapmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz hafta ön sipariş tarihini açıkladı. Siparişlerin başlanmasına sadece saatler kalmışken şimdi de oyunun fiyatını açıklığa kavuşturan bir açıklamada bulundu. Ayrıca oyunun resmî çok oyunculu modu hakkında da önemli bir ipucu paylaştı.

GTA 6 Online Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın tek oyunculu bir deneyim sunacağının altını çizerek 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ile Xbox Series X / S için piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu da başlangıçta oyunun çok oyunculu versiyonuna erişim sağlanamayacağına işaret ediyor. Henüz şirketten "şu tarihte çıkacak" gibi net bir ifade olmasa da güvenilir sızıntı kaynağı, GTA 6 Online'ın hikâye modu erişime açıldıktan bir ay sonra piyasaya sürüleceğini iddia etmişti.

Oyun, herhangi bir aksilik yaşanmazsa -ki bu şu an aşırı düşük bir ihtimal olarak görülüyor- 19 Kasım 2026'da tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Bu da çevrim içi çok oyunculu modu oynamak için Aralık ayının sonunu beklememiz gerekebileceği anlamına geliyor. Henüz Rockstar'dan bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi ama ilk başta piyasaya sürülmeyecek olması, düşük bir ihtimal olmadığını gösteriyor.

GTA 6 Online, GTA 5 Online'a Kıyasla Ne Kadar Geç Çıkacak?

GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 1 Ekim 2023'te ise online mod erişime açılmıştı. Ana oyun ile çevrim içi mod arasında 14 günlük bir süre bulunuyor. Gelgelelim, geçmişte ortaya çıkan iddialara göre GTA 6'da bu süre çok daha uzun tutulacak. Oyuncuların çevrim içi modu deneyimlemesi için 1 ay kadar beklemesi gerekecek.

Rockstar Games'in GTA 6 Online'da bu süreyi önceki oyunun çok oyunculu modundan daha uzun tutmak istemesini aslında tahmin etmek çok zor değil. GTA 6, Grand Theft Auto V'e kıyasla çok daha büyük bir açık dünya sunacak. Ayrıca hikâye, karakterler, oynanış mekanikleri, içine girilebilen mekân sayısı ve daha birçok yönden kendinden önceki oyunla arasında ciddi farklar olacak.

Bu kadar dolu bir içerik sunan oyunu keşfetmek ve genel olarak oynanışa alışmak için 2 haftalık bir süre elbette yeterli olmayacaktır. Söz konusu iddia doğru ise Rockstar Games'e göre en ideal süre 1 ay olacak. Ana hikâye ve yan görevleri tamamlayıp oyunun sunduğu her şeyi deneyimledikten sonra da çok oyunculu moda geçebileceksiniz.

GTA 6'nın Çok Oyunculu Modu Neler Sunacak?

GTA 6 Online ile ilgili şimdiye kadar çok az detay ortaya çıktı ama mevcut bilgiler gerçekten de beklediğinize değecek bir yapımın yolda olduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere GTA Online'da pek çok kişinin bu moddan uzaklaşmasına sebep olan bazı can sıkıcı özellikler mevcut. Oppressor Mk II ve benzeri uçan araçlar, bunların başında geliyor.

Söz konusu araçlarla havadan füze göndermek mümkün. Özellikle oyuna yeni başlayanlar için çok büyük dezavantaj oluşturuyor. Her ne kadar onlardan pasif modda oynayarak kurtulabilseniz de bu mod oyunun keyfini çıkaramamanıza sebep oluyor. O yüzden tercih edilmiyor ve sadece çeşitli platformlar üzerinden şikâyette bulunmakla sınırlı kalınıyor.

Sızıntılara göre Rockstar Games, bu sorunun farkında. Bu sebeple de GTA 6 Online'da bu tür haksızlık oluşturan ve serinin özünden kopulmasına neden olan araçlara yer vermeyecek. Tüm oyuncular, eşit şartlar altında birbirleriyle mücadele edecek. Benzer şekilde dost olmak isteyenler de açık dünyada birlikte gezebilecek.

Editörün Yorumu

GTA 6 Online için beklenmesi gereken sürenin kesinlikle biraz uzun olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar paylaşılan tüm ipuçları, fragmanlar ve dahası, oyunun içerik yönünden dolu dolu bir deneyim sunacağını gösteriyor. Bu kadar dolu bir dünyayı keşfetmek o kadar kolay olmayacak. Rockstar Games, bu nedenle çok oyunculu sürümü ana oyunla birlikte sürmek istemeyecektir. Daha önceki sızıntılarda belirtildiği gibi 1 aylık gibi bir süre olacaktır.