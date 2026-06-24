Bugüne Kadar Yanlış Mı Oturuyorduk? Hiper Otomobil Üreticisinden İlginç Sürüş Pozisyonu!

Yüz yılı aşkın süredir otomobillerde pek çok şey değişti. Değişmeyen nadir şeylerden bir tanesi olarak sürüş pozsiyonunu sayabilir. 1885 yılında yollara çıkan ilk otomobilden bu yana sürüş poziyonu neredeyse hiç değişmedi. Özel hiper otomobiller üretmek isteyen Sanrivatti isimli şirket ise bu durumu değiştirmek istiyor.

Sanrivatti Sürüş Pozisyonunu Neden Değiştiriyor?

Sanrivatti, insan unsurunu tamamen merkeze yerleştirerek sürüş pozisyonunu baştan aşağıya değiştirmek istiyor. Ancak start-up şirketin hedefi sürücüyü tıpkı McLaren F1 modelinde olduğu gibi aracın ortasına konumlandırmak değil. Şirket, yeni hiper otomobilinde sürücüsünü motosiklet dünyasından ilham alınan bir şekilde yerleştirmeyi planlıyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Santiago Sanchez Riviero, yüksek performanslı motosikletlerde sürücü ve aracın bir bütün olarak hareket ettiğini ifade ediyor. Motosiklet ve sürücüler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu ifade eden Riviero, vücudun tüm hareketinin sürüşü doğrudan etkilediğinin altını çiziyor.

Diğer yandan Sanrivatti CEO'su en üst düzey süper otomobillerde ise sürücü ve araç arasındaki bağların gittikçe azaldığı iddiasında. Markanın Apex sürüş pozisyonu ise otomobiller ile sürücünün bağını artımak amacıyla ortaya çıkmış. Sürücüyü merkeze koyan yeni pozisyon ise sürüş tercrübesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Apex Sürüş Pozisyonu Nasıl Bir Sürüş Hissi Vadediyor?

Sanrivatti tarafından tasarlanan yeni model, sürücüyü merkeze yerleştiriyor ve adeta bir motosiklet sürücüsü gibi oturtuyor. Şirket, aracın önüne doğru oturan sürücülerin hızlanma, frenleme ve viraj alma hissiyatını çok daha iyi hissedeceğini ifade ediyor. Bu sayede aracın daha sezgisel bir sürüş sunması bekleniyor.

Ortada konumlandırılan sürüş konumu ve motosiklet oturma pozisyonu ile Sanrivatti, bu hızlı modelde kullanıcılarına farklı bir tecrübe yaşatabilir. Azami hızdan çok sürüş hissine önem verilen bu proje, motosiklet ve otomobili bir araya getiren en ilgiç çalışmalardan bir tanesi. Motosiklette gibi hissettiğiniz ama etrafınızın kapalı olacağı bir model kulağa dikkat çekici geliyor.

Sanrivatti Projesi Hayata Geçecek Mi?

Sanrivatti, hiper otomobil projesi hakkında henüz bir detay paylaşmış değil. Aracın şasi ve güç anlamında hangi özelliklere sahip olacağını henüz bilmiyoruz. Bu yüzden henüz projenin başlangıç aşamında olduğunu söyleyebiliriz. Motosikler sürüş pozisyonuna sahip bir hiper otomobil için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Diğer yandan Sanrivatti'nin bünyesinde birçok umut verici kişi yer alıyor. Bunlar arasınfa Singer'de mühendis başkan yardımcılığı, McLaren özel operasyonlarda mühendis başkanlığı ve P1 programının liderliğini üstlenmiş Paul Arkesden yer alıyor. Diğer yandan Lotus'ta genel müdürlük yapmış olan Geoff Dowding de stratejik danışman olarak projede yer alıyor. Tüm bunlar aracın gerçeğe dönüşebilme ihtimalini artırıyor.

Editörün Yorumu

Daha önce sürücünün merkezde konumlandırıldığı süper otomobiller görmüştük. Ortada konumlandırılan kullanıcılar bu sayede araca daha hakim olabiliyorlar. Sanrivatti ise bu tecrübeyi bir ileri noktaya taşıyor. Motosiklet sürüş pozisyonundaki bir kullanıcı, aracın tüm frenlemelelerini ve viraj tepkilerini daha iyi hissedecektir. Şirket, bu deneyimi artırmak için sürücüye doğru yapay bir şekilde hava üfleyici sistemler de yer verebilir.

Şirketin bu sürüş pozisyonunu nasıl kullanacağı konusunda ise birçok soru işareti bulunuyor. Bunun başında ise güvenlik geliyor. Bu tür bir sürüş pozisyonunda ne tür bir emniyet kemeri kullanılacağı bilinmiyor. Ancak bu proje gerçeğe dönüştüğü takdirde birçok koleksiyonerin ve hız tutkununun bu aracı kullanmak isteyeceğini şimdiden söyleyebilirim.