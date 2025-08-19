ChatGPT Pahalı Mı Geldi? Aşırı Ucuz Abonelik Paketi Yolda

OpenAI, ChatGPT için nicedir talep edilen "uygun fiyatlı" abonelik paketini duyurdu. Normal şartlarda Plus ve Pro olarak iki farklı abonelik hizmeti bulunan ChatGPT, şimdi "ChatGPT Go" adlı yeni bir sisteme geçiyor. Bildiğiniz üzere ChatGPT Plus fiyatı aylık 20 dolar, Türk Lirası olarak 817,78 civarı bir miktara denk geliyor. ChatGPT Pro fiyatı ise 200 dolar, yani yaklaşık 8.177 Türk Lirası.

OpenAI, iki fiyata da alternatif olacak ve ücretsiz sürümün bir tık gelişmiş özelliklerini barındıracak paketini Hindistan'da test etmeye başladı. Paket sonradan diğer ülkelerin erişimine de açılacak. Peki ucuz ChatGPT Go paketinde neler var? Ücretsiz sürümden farkı ne? İşte detaylar...

Ucuz ChatGPT Go Paketi Neleri Kapsıyor?

OpenAI'nin ChatGPT'den sorumlu başkan yardımcısı Nick Turley, X üzerinden yaptığı açıklamada ChatGPT Go'nun ücretsiz sürüme kıyasla oldukça kapsamlı özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Anlattığına göre ChatGPT Go paketinde şu özellikler yer alıyor:

Günlük 30 dosya yükleme imkanı

Günlük 20 görsel üretimi

5 saatte 100 GPT-5 promptu

"Derin Düşünme" modunda 10 prompt hakkı

Özel GPT araçlarına erişim

Proje ve görevlere erişim

ChatGPT Go Abonelik Paketi Ne Kadar?

Orta seviye kullanıcıları yakalamayı hedefleyen OpenAI, Hindistan'da başlattığı uygulama için 399 rupi, yani yaklaşık 5 dolar (yaklaşık 200 TL) talep ediyor. ChatGPT Free ile Plus arasına konumlanan ChatGPT Go, burada bir köprü görevi görerek fiyat/performans dengesi sağlıyor. Ne Plus kadar cömert, ne de Free kadar sınırlı. Şirket, Hindistan gibi geniş kullanıcı ağına sahip pazarlarda düşük maliyetlerle test ettiği paketi ilerleyen zamanlarda global pazara açacak. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise henüz açıklanmadı.