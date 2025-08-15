ChatGPT'nin Yaratıcısı Botu Yerden Yere Vurdu: Beceremedik

Yapay zekâ devi OpenAI, uzun süredir beklenen GPT-5 modelini geçtiğimiz günlerde kullanıma sundu. Ancak şirket, önceki modelleri yayından kaldırarak eleştiri oklarını üzerine çekti. GPT-5'ten önceki sürüm olan GPT-4o; çok daha insancıl yanıtlar vermesi, duygusal anlamda aktif olması ve kullanıcı ile arasında bir bağ varmış gibi hissetirmesiyle oldukça beğenilmişti. Bu modelin hiçbir uyarı yapılmadan kaldırılmış olması bir yana, GPT-5'in duygusal anlamda yetersiz kalması sebebiyle eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. OpenAI CEO'su Sam Altman, bu konuda hata yaptıklarını kabul etti.

Sam Altman: Hata Yaptığımızı Biliyoruz

OpenAI, yoğun eleştirilerin ardından GPT-4o modelini yeniden erişime açtı. Ancak bu modelin kalıcı olarak dönüp dönmediği henüz bilinmiyor. OpenAI CEO'su, lansman sürecini iyi yönetemediklerini kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

Bir günde yüz milyonlarca kişiyi yeni bir modele geçirmek sandığımızdan zor oldu. Buradan önemli bir ders çıkardık.

Yeni modelin yetenekleri hâlen tartışma konusu olurken, şirketin gelecek güncellemelerde GPT-5' modelini GPT-4o'ya duygusal anlamda benzer hale getirip getirilmeyeceği merak konusu oldu. OpenAI kullanıcı kitlesinin beklentileri net olmasına rağmen şirketin kendi koyduğu hedefler çoğu zaman beklentilerle uyuşmuyor. Bu da her yeni modelle birlikte ortamın gerilmesine sebep oluyor.

GPT-5 ile Gelen Özellikler

ChatGPT'nin en gelişmiş versiyonu olan GPT-5, ücretli ve ücretsiz kullanım planlarına ek özelliklerle servis edildi. Artık çok daha akıcı bir öğrenme süreci yürütebilecek kadar bilgili olan yapay zekâ botunun GPT-5 ile kazandığı özellikler şöyle: