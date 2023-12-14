ChatGPT'nin GPT-4.5 Güncellemesi Sızdı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OpenAI'ın ChatGPT büyük dil modelinin en yeni güncellemesi olan GPT-4.5 sızmış olabilir.

Sızıntı, GPT-4.5 için girdi ve çıktı tokenlerinin fiyatını detaylandıran bir Reddit başlığına bağlantı veren daniel_nyugenx kullanıcısı da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

GPT-4.5 elbette OpenAI'nin GPT LLM'sinin en son geliştirilmiş hâli olacak ve eski sürümler şu anda ChatGPT, Microsoft'un Copilot'u ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yapay zekâ sohbet botlarına hayat veriyor.

Sızdırılan taslağa göre en yeni model; görüntü, video, ses, dil ve 3D genelinde çok modlu yetenekler getirebilir ancak bu iddiaların doğru olup olmadığına dair bir teyit yok.

GPT-4.5 Ücretlendirmesi Nasıl Olacak?

OpenAI “leaked” GPT-4.5 👀



Most advanced model brings multi-modal capabilities across language, audio, vision, video, and 3D, alongside complex reasoning and cross-modal understanding.



New models:



• GPT-4.5



• GPT-4.5-64k



• GPT-4.5-audio-and-speech pic.twitter.com/hRyAbJXK40 — Daniel Nguyen (@daniel_nguyenx) December 14, 2023

Taslakta ayrıca GPT-4.5'in karmaşık muhakeme ve anlama becerisi içereceği de belirtiliyor. Sızıntıda belirtilen fiyatlar şu şekilde:

GTP-4.5 - 0,06 $ / 1K token (girdi), 0,18 $ / 1K token (çıktı)

GPT-4.5 64K - 0,12 $ / 1K token (girdi), 0,36 $ / 1K token (çıktı)

GPT-4.5 Ses ve Konuşma - 0,012 $ / dakika (girdi), 0,024 $ / dakika (çıktı)

Bu fiyatlar, ChatGPT Plus, Microsoft Copilot ve diğer yapay zekâ odaklı araçlarda kullanılan OpenAI LLM'nin şu anda mevcut olan sürümü GPT-4'ün girdi ve çıktı fiyatlarından belirgin şekilde daha yüksek.

Bu GPT-4.5 sızıntıları doğruysa OpenAI, önümüzdeki günlerde veya haftalarda LLM'nin en son sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.

Peki sizin GPT-4.5'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.