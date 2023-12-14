ChatGPT'nin GPT-4.5 Güncellemesi Sızdı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

ChatGPT'nin yeni GPT-4.5 güncellemesine yönelik detaylar sızdı. İddialara göre kullanım ücretleri de bir hayli artacak. İşte detaylar!

ChatGPT'nin GPT-4.5 Güncellemesi Sızdı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Barış Bulut
Barış Bulut -

OpenAI'ın ChatGPT büyük dil modelinin en yeni güncellemesi olan GPT-4.5 sızmış olabilir.

Sızıntı, GPT-4.5 için girdi ve çıktı tokenlerinin fiyatını detaylandıran bir Reddit başlığına bağlantı veren daniel_nyugenx kullanıcısı da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

GPT-4.5 elbette OpenAI'nin GPT LLM'sinin en son geliştirilmiş hâli olacak ve eski sürümler şu anda ChatGPT, Microsoft'un Copilot'u ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yapay zekâ sohbet botlarına hayat veriyor.

Sızdırılan taslağa göre en yeni model; görüntü, video, ses, dil ve 3D genelinde çok modlu yetenekler getirebilir ancak bu iddiaların doğru olup olmadığına dair bir teyit yok.

GPT-4.5 Ücretlendirmesi Nasıl Olacak?

Taslakta ayrıca GPT-4.5'in karmaşık muhakeme ve anlama becerisi içereceği de belirtiliyor. Sızıntıda belirtilen fiyatlar şu şekilde:

  • GTP-4.5 - 0,06 $ / 1K token (girdi), 0,18 $ / 1K token (çıktı)
  • GPT-4.5 64K - 0,12 $ / 1K token (girdi), 0,36 $ / 1K token (çıktı)
  • GPT-4.5 Ses ve Konuşma - 0,012 $ / dakika (girdi), 0,024 $ / dakika (çıktı)

Bu fiyatlar, ChatGPT Plus, Microsoft Copilot ve diğer yapay zekâ odaklı araçlarda kullanılan OpenAI LLM'nin şu anda mevcut olan sürümü GPT-4'ün girdi ve çıktı fiyatlarından belirgin şekilde daha yüksek.

Bu GPT-4.5 sızıntıları doğruysa OpenAI, önümüzdeki günlerde veya haftalarda LLM'nin en son sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.

Google'ın GPT-4 Rakibi Gemini'nin Lansmanı Ertelendi!
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The Information'a göre Google, önümüzdeki hafta yapılması planlanan Gemini lansman etkinliğini iptal etti. Google'ın GPT-4'e rakip olarak üzerinde çalıştığı Gemini yapay zekâsının normal şartlarda Aralık ayında lansmanının yapılması bekleniyordu ancak şirket lansmanı 2024'e erteledi.

Peki sizin GPT-4.5'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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