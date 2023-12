ChatGPT'nin GPT-4.5 Güncellemesi Sızdı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OpenAI'ın ChatGPT büyük dil modelinin en yeni güncellemesi olan GPT-4.5 sızmış olabilir.

Sızıntı, GPT-4.5 için girdi ve çıktı tokenlerinin fiyatını detaylandıran bir Reddit başlığına bağlantı veren daniel_nyugenx kullanıcısı da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

GPT-4.5 elbette OpenAI'nin GPT LLM'sinin en son geliştirilmiş hâli olacak ve eski sürümler şu anda ChatGPT, Microsoft'un Copilot'u ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yapay zekâ sohbet botlarına hayat veriyor.

Sızdırılan taslağa göre en yeni model; görüntü, video, ses, dil ve 3D genelinde çok modlu yetenekler getirebilir ancak bu iddiaların doğru olup olmadığına dair bir teyit yok.

OpenAI “leaked” GPT-4.5 👀



Most advanced model brings multi-modal capabilities across language, audio, vision, video, and 3D, alongside complex reasoning and cross-modal understanding.



New models:



• GPT-4.5



• GPT-4.5-64k



• GPT-4.5-audio-and-speech pic.twitter.com/hRyAbJXK40