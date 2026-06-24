Adrenalin Dolu FPS Oyunu İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games, adrenalini seven oyuncuların fazlasıyla hoşuna gidecek Ready or Not için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda yapımı belirli bir süre çok düşük fiyatlardan satın alabileceksiniz. Peki Ready or Not'ın indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen ayrıntılar!

Ready or Not Epic Games'te Ne Kadar İndirime Girdi?

Ready or Not, Epic Games Store'da yüzde 50 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunun fiyat etiketi 699 TL'den 349,50 TL'ye kadar geriledi. Oyuncuların yapımı satın alıp almama konusunda karar vermeleri için 30 Haziran akşamına kadar süresi var.

Ready or Not Steam'de Ne Kadar?

Ready or Not, Epic Games Store'da indirime girse de aynı şey Steam için geçerli değil. Zira oyunun platformdaki fiyatına baktğımızda 28,99 dolardan satıldığını görüyoruz. Bu da güncel dolar kuruyla 1.347 TL'ye karşılık geliyor. Ancak platformun belirli aralıklarla yeni indirim kampanyaları düzenlediğini de belirtmekte fayda var. Yani oyun önümüzdeki dönemlerde burada da indirime girebilir.

Ready or Not Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Maalesef Ready or Not için Xbox ve PlayStation'da herhangi bir indirim görünmüyor. Oyun söz konusu platformlarda sırasıyla 999 TL ve 2.149 TL fiyat etiketiyle oyunculara sunuluyor. Ayrıca yapımın herhangi bir abonelik planına da dahil olmadığını belirtelim. Yani Xbox veya PlayStation konsollarına sahipseniz oyunu oynayabilmek için söz konusu fiyatları ödemeniz gerekiyor.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not, adrenalini seven oyuncular için ideal bir birinci şahıs nişancı oyunu diyebiliriz. Yapımda piyasadaki standart aksiyon oyunlarının aksine çok daha taktiksel hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin bir odaya doğrudan kapıyı kırarak girmek yerine ilk önce alt kısımdan optik kamerayla bakmalı ve içerideki olası tuzakları dikkatlice kontrol etmelisiniz. Öte yandan karşınıza çıkan şüphelileri anında etkisiz hale getirmek yerine onları teslim olmaya ikna etmeniz de gerekiyor.

Ready or Not Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 64-bit Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Ready or Not'ı daha önce indirime girdiğinde satın alıp oynadım. Gerçekten beklentilerimi aşan bir oyun diyebilirim. Özellikle taktiksel hareket etmeniz gereken bir oyun olması ilgimi daha da çekti. Oyunu oynarken kendimi sanki direkt olarak olayın içerisindeymiş gibi hissetmiştim. Kısacası halihazırda indirim varken oyunu satın alıp deneyebilirsiniz.