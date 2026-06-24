Samsung, Türkiye'de 8 bin TL'ye Satılan Telefonunda One UI 9'u Test Ediyor!

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli marka an itibariyla yeni sürümü açık beta ve dahili olmak üzere iki koldan test ediyor. Son gelişmeler bir model için daha testlerin başladığı yönünde. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Telefonu İçin Başladı?

Samsung, One UI 9 güncellemesini Galaxy A07 için test etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan model için A075FXXU5DZF7 yapı numarasına sahip test yazılımı markanın sunucularında tespit edildi. Öte yandan bunun bir beta güncellemesi olmadığını, şirketin akıllı telefon için yeni sürümü kendi bünyesinde test ettiğini belirtelim.

Galaxy A07 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy A07 için One UI 9 güncellemesi şirket içerisinde dahili olarak test ediliyor. Yani akıllı telefon için bu süreçte çok yüksek ihtimalle bir beta güncellemesi yayımlanmayacak. Şu an için kesin olmasa da modelin direkt olarak kararlı sürümü alacağını söyleyebiliriz. Zira One UI 9 beta testleri an itibariyla sadece Galaxy S26 serisiyle sınırlı.

Galaxy A07 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle birlikte çıkması bekleniyor. Hatta bu katlanabilir telefonların yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olacağı söyleniyor. Dağıtım ise çok yüksek ihtimalle bu etkinlikte sonra başlayacak diyebiliriz.

İlk etapta Galaxy S26 serisinin yeni sürüme geçmesi bekleniyor. Sonrasında ise Galaxy S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda çıkan amiral gemileri yeni sürüme geçirilecek. Şirket üst seviye modellerini güncelledikten sonra odağını giriş ve orta segmente çevirecek. Galaxy A07'nin ise yamayı ekim ayı gibi alması söz konusu.

Galaxy A07 Kaç Yıl Güncelleme Desteği Alacak?

Samsung son yıllarda güncelleme desteği gibi konularda kullanıcılarını fazlasıyla sevindirdi. Galaxy A07 de bu yeni dönemde uzun süre destek alacak modeller arasında. Bu kapsamda şirketin söz konusu model için altı yıl Android ve güvenlik güncellemesi desteği sunacağını belirtelim. Yani ürün Android 21 de dahil olmak üzere tüm büyük işletim sistemi güncellemelerini alacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Kısa bir süre önce Samsung'un toplamda 22 modelinde One UI 9 güncellemesini test ettiğini öğrenmiştik. Şimdi bunlarında arasına Galaxy A07 de katıldı. Ancak bu testlerin yazıda da belirttiğim gibi dahili olarak gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yani cihaz bir süre şirketin kendi bünyesinde yeni sürümü test edecek ve sonrasında direkt olarak kararlı güncellemeyi alacak gibi görünüyor.